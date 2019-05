A pártelnök hiába kérdezett, a rendőrség hallgat a megvert jobbikos nő esetéről

Emlékeznek még arra a jobbikos nőre, akit március 29-én Debrecenben egy korábban a Fidelitasban politizáló férfi gyalázott és megütött? Tikász Ferenc tettéről videófelvétel is született (a támadó jelenleg Berettyóújfalu munkaszervezet-vezetője, és arról is hallani, hogy munkakapcsolatban áll Vitányi István fideszes országgyűlési képviselővel).

Megütött egy nőt a fideszes, csak azért, mert Jobbik-szimpatizáns | Alfahír Információink szerint március 29-én, pénteken, a debreceni Főnix csarnokban megrendezett Majka koncerten egy korábban a Fidelitasban politizáló férfi megütött egy Jobbik-szimpatizáns nőt. A sértett látleletet vett és feljelentést tett a rendőrségen.. Beáta 13 éves unokaöccsét kísérte el a koncertre. A rendezvényt követően ő és unokaöccse a ruhatár felé vette az irányt, ahol a férfi inzultálni kezdte, durva sértegetésekkel belekötött Beátába.

A nyilvánvaló bizonyíték ellenére sem nagyon halad az ügy, legalábbis előállításról nem hallottunk, pedig a hölgy még látleletet is vett a sérüléséről.

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke ezért hivatalos formában is tájékoztatást kért a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságtól, ám egyszerűen lepattant a hatóságokról.

A rendőrkapitány szerint az országgyűlési képviselő, nem mellesleg a parlament alelnöke kizárólag a az ügyészség vezetőjének engedélye alapján kaphat tájékoztatást az ügyről.

A rendőrség elutasítása azért is furcsa, mert az Országgyűlésről szóló törvény 98. § (2) bekezdése szerint egy országgyűlési képviselő a feladatai ellátásához szükséges minősített adatokat is megismerheti, márpedig a választók képviselete érinti a képviselők feladatkörét. Miközben a tájékoztatást az új büntetőeljárásról szóló törvényre (Be) hivatkozva tagadják meg, az előző változat is tartalmazta a hivatkozott kitételt, a tájékoztatás mégis gördülékenyen ment.

Egyébként Sneider Tamás nem kérdezett rá semmilyen személyes, szenzitív adatra, pusztán a nyomozás jelenlegi állására, eddigi eredményeire volt kíváncsi.

Tűrhetetlen, hogy Magyarországon a politikai hovatartozása miatt bárkit is támadás érjen

- fogalmazott lapunk érdeklődésére Sneider Tamás. A Jobbik elnöke szerint ilyen egy normális demokráciában nem fogadható el,

"ez egy balkáni stílus, de mi nem a Balkánhoz, hanem az Európai Unióhoz, Nyugat-Európához akarunk tartozni"

- tette hozzá.

Azt még inkább felháborítónak nevezte, hogy ez a támadás egy nővel szemben történt. "Ha valaki így ki tud vetkőzni az emberi mivoltából, az önmagáról állít ki bizonyítványt, és az egyértelmű, hogy a társadalomnak az ilyen embert meg kell büntetnie" - hangsúlyozta a politikus.

Sneider Tamás azt is fontosnak tartotta kiemelnie, hogy a Jobbik mindig is egy bajtársi közösség volt, és természetesnek veszik, hogy ki kell állni a tagjaik, barátaik és a szimpatizánsaik mellett.

"Ezt mindig is fontosnak tartottam, és ez is így lesz, amíg én vezetem a Jobbikot. A párt elnökeként kötelességemnek éreztem, hogy rákérdezzek arra, hol tart az ügy, és az elképesztőnek tartom, hogy a rendőrség megtagadta a válaszadást"

- fogalmazott.

Az országgyűlési képviselőt emlékeztettük arra is, hogy nemcsak a hatóságok, de a politika sem reagált még az elvárt módon az esetre.

Nincsen következménye a Magyarországon ezeknek az ügyeknek - válaszolt Sneider Tamás. Példaként felhozva Pócs Jánost, aki egy kazánba zárt emberen viccelődött, azonban a Fidesz nem hívta vissza a parlamentből. A Jobbikban viszont felelősséget kell vállalni azoknak, akik hibáztak - tette hozzá.

"Maga a kormánypárt is egy balkáni párt, egy más kultúrkörbe kívánja áthelyezni Magyarországot, nekünk ezt kell megakadályoznunk"

- magyarázta a jobbikos pártelnök.

Sneider Tamás egyébként úgy véli, hogy - jellemzően az eldurvuló magyar viszonyokra -, ha a megütött hölgy nem jobbikos lenne, akkor nem kapott volna még ennyi figyelmet sem az, hogy egy fideszes potentát hogy viselkedik vidéken.

Az a feudális rendszer, amelyben ezek a hatalom közeli szereplők úgy érzik, hogy bármit megtehetnek a magyar emberekkel, sajnálatos módon megmutatkozik a vidéki választási eredményekben is

- vonta meg Tikász-eset tanulságait Sneider Tamás.