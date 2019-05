Idegenrendészeti különadóval sújtaná a Jobbik a „migránsmunkások” tömeges foglalkoztatását

Különadót vetne ki a Jobbik azokra a nagy cégekre, amelyeknél az EU-n kívüli munkavállalók aránya meghaladja a 10 százalékot. Az ellenzéki párt arra is kíváncsi, kik építik az ukrán és egyéb vendégmunkások számára a munkásszállókat.

A Jobbik a munkavállalók után fizetett járulékok 50 százalékának megfelelő idegenrendészeti különadót vetne ki azokra a 250 főnél többet foglalkoztató munkáltatókra, ahol az unión kívülről érkezett munkavállalók aránya meghaladja a 10 százalékot – közölte szerdai sajtótájékoztatóján Stummer János országgyűlési képviselő, az ellenzéki párt alelnöke. Mint fogalmazott, a Z. Kárpát Dániellel közösen jegyzett határozati javaslattal az a céljuk, hogy megvédjék a magyar munkavállalókat, családokat. Stummer kiemelte, Orbán Viktor hazudott Magyarországnak, a Fidesz pedig becsapta az országot, mert azt ígérték, hogy megvédik őket a legújabb kori inváziótól, ehelyett azonban

a hátsó ajtón migránsmunkások tízezreit engedték be az országba.

Stummer úgy véli, Magyarországnak nem keleti vendégmunkásokra, hanem nyugati bérekre van szüksége. A munkaerőhiányt szerinte tisztességes fizetésekkel lehet megoldani.

Aláhúzta, a kormány nem a bérből és fizetésből élő magyar családok oldalán, hanem a multinacionális cégek pártján áll az adókedvezményekkel, a milliárdos támogatásokkal és a rabszolgatörvénnyel. Szerinte ezek a cégek azt hiszik, bármit megtehetnek ebben az országban, így tömegével telepíthetnek be az országba megélhetési migránsokat. Ezt azzal támasztotta alá, hogy az országot járva azt tapasztalják,

tele vannak a munkásszállók migránsmunkásokkal.

Stummer szerint ők azok a migránsmunkások, akikkel Orbán Viktor stratégiai partnerei ki akarják küszöbölni a munkás kéz hiányát, akik a jobb életszínvonal és a tisztességes fizetés reményében nyugatra vándorolt magyar százezrek helyén dolgoznak. Pártja azt szeretné elérni, hogy

a multinacionális cégek a munkaerőhiány okozta problémákat ne a keletről behozott olcsó munkaerővel, hanem a magyaroknak fizetett, európai mércével mérve is tisztességes bérekkel oldják meg.

Az ellenzéki politikus azt is közölte, közérdekű adatigénylést nyújt be, mert a Pénzügyminisztérium (PM) honlapjáról „még a poros nyoma” is eltűnt annak, hogy

„hol, mennyiért és melyik mohó fideszes vállalkozó” épített munkásszállást 2017 óta.

A képviselő emlékeztetett, 2017 májusában három körben 25,6 milliárd forintot különítettek el munkásszállók létrehozására. Stummer közölte, a PM-nek 48 órát adnak az adatok közzétételére, ellenkező esetben büntető feljelentést tesz közérdekű adattal való visszaélés miatt.