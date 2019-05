„El a kezekkel a bírói és bírósági függetlenségtől!”

A Népszava írt még arról április végén, hogy Budapesten járt az Európai Bírói Egyesület (EAJ) munkacsoportja, ami a magyar igazságszolgáltatás helyzetét, a bírói függetlenséget, illetve a bírák kinevezési gyakorlatának jogszerűségét vizsgálta.

Az EBE delegációja azután érkezett hazánkba, hogy a Nemzetközi Bírói Egyesület (IAJ) tavaly októberi, marrakesi ülésén a magyar igazságszolgáltatás helyzetét is napirendre tűzték. Tárgyalták Ujkéry Csaba, a Kaposvári Törvényszék korábbi elnökének feljegyzését is, ami a hazai állapotokkal, az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közötti vitával, továbbá Handó Tündének, az OBH elnökének kinevezési gyakorlatával foglalkozott. Marrakesben a magyar delegáltak arról is beszámoltak, hogy

Handó Tünde kétséges eszközökkel bénítja meg az OBT legális működését, mellyel akadályozza a bírói függetlenséghez tartozó önigazgatás érvényesülését.

Ujkéry Csaba nyugalmazott törvényszéki elnök a HVG-nek adott korábbi interjújában azt mondta:

Handó Tünde kirohanása az őt kritizáló bírókkal szemben a legsötétebb időket idézi és példátlan a magyar igazságszolgáltatás történetében.

A legutóbbi hírek szerint már az Alkotmánybíróság előtt van az OBH elnöke és OBT közötti konfliktus elmérgesedő ügye.

Az OBT múlt szerdai határozatával indítványozta Handó Tünde menesztését, kifogásolva egyebek mellett az OBH elnökének kinevezési gyakorlatát és az előterjesztések benyújtásának megtagadását. Kedden az OBH azonban azt közölte: minden megyéből kiálltak az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke mellett.

Trócsányi László igazságügyi miniszter kedd este az MTI-vel közölte: sem korábban, sem most sincs abban a helyzetben - mint hivatalban lévő igazságügyi miniszter -, hogy állást foglaljon a vitatott kérdésben. Ezért téves minden olyan hivatkozás, amely azt sugallja, hogy ebben a kérdésben állást foglalt volna - tette hozzá.

Ebben a kérdésben - mint írta közleményében - jogilag csak az Alkotmánybíróság, az Országgyűlés és bizonyos részleteiben a bíróság jogosult állást foglalni és dönteni. Jelenleg az ügy az Alkotmánybíróság előtt van, ami azt jelenti, hogy az ombudsman megkérdőjelezte a testület (OBT) legitimitását. Trócsányi László sajnálatosnak nevezte: kevés szó esik arról, hogy a bíróságok teljesítménye - amelyet az igazságügyi eredménytábla is igazol - az Országos Bírósági Hivatala felállítása óta a hatékonyság és a minőség szempontjából is nagyon sokat fejlődött, az összehasonlító adatok tekintetében Európa élmezőnyéhez tartozunk. Ebben Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének személyes érdemei elvitathatatlanok - vélekedett a miniszter.

Maga Handó Tünde múlt héten egy miskolci sajtótájékoztató keretében az őt ért kritikákra reagálva kijelentette: áll bármilyen vizsgálat elé, mert azok - meggyőződése szerint - azt fogják visszaigazolni, hogy mindig betartotta a törvényeket és tisztességesen végezte a munkáját.

„A legjobb az lenne, ha Handó Tünde távozna”

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Lukács Lászlót, a Jobbik frakcióigazgatóját és EP-képviselőjelöltjét az ellenzéki párt álláspontjáról kérdeztük az OBH körül kialakult helyzet kapcsán. A jobbikos politikus szerint messziről látszik, hogy a bírósági és bírói függetlenség megszerzésére, valamint eltiprására tör a kormány az OBT és az OBH szembeállításával, miközben ennek feloldására az igazságügyi miniszter nem hajlandó. Hozzátette: ez odáig vezetett, hogy Handó Tünde „illegitim” módon működik, és valójában nem viseli a mögötte működő bíróságoknak a felhatalmazását.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kormánnyal szövetkezve az OBT életére tör, próbálja szabotálni a működését

– mondta az Alfahírnek válaszolva Lukács László. Szerinte azzal keserítik meg a bíróságok életét, hogy egyre kevesebb állampolgár higgye: függetlenül és igazságosan döntenek az egyes ügyekben. A jobbikos politikus hangsúlyozta, önmagában már az is komoly aggályokat szült, hogy „Szájernének sikerült beülnie” az OBH élére (Handó Tünde ugyanis Szájer József, a fideszes EP-képviselő felesége).

Lukács László arra is felhívta a figyelmet, hogy Handó Tündét „nem lehet ellenőrizni”, és bár az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága évente meghallgathatja személyesen, az ellenzéki pártoknak frakciónként csupán hét perc áll a rendelkezésükre kérdéseket feltenni, ez az időtartam azonban érdemben nem elég.

A jobbikos képviselő a bíróságok kapcsán kiemelte, szükség van arra, hogy legyen egy független szervezet, ami az emberek bizalmát bírja.

„El a kezekkel a bírói és bírósági függetlenségtől!”

- hangsúlyozta. Azt is mondta:

a legjobb az lenne, ha Handó Tünde távozna a posztjáról, és egy valóban független személynek adná azt át, aki a jogszabályban és az Alaptörvényben meghatározott kötelességét teljesíti.

Lukács László arról is beszélt, hogy a visszajelzések alapján jelenleg nagyon nehéz a polgári peres ügyeket nemcsak elindítani, hanem végig is vinni. Elismerte: a peres eljárások száma lecsökkent, de szerinte ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon kevesebben akarnak jogot és igazságot keresni polgári peres úton, hanem azt, hogy ellehetetlenítette a jogszabályi változás magát a folyamatnak az elindítását.

Erre már az ügyvédi karban is felfigyeltek és felülvizsgálatot kezdeményeztek, amit viszont fel kell gyorsítani, mert minél többen fordulnak el a polgári peres úttól, annál több tere lehet az önbíráskodásnak, ami az alkotmányosságba és a demokráciába vetett hitet rombolja – figyelmeztetett a jobbikos politikus.