Gyöngyösi üzent Webernek: Orbán nem fog visszaállni a sorba

„Gondolta volna egy éve, amikor a kormányközeli oligarcha által birtokolt Figyelő című hetilapban adott interjújában dicsérte Orbán Viktort, hogy eljöhet az idő, amikor Ön is egy lejárató rágalomkampány áldozatává válik?” - teszi fel a kérdést a Facebook-oldalán megjelent nyílt levelében Gyöngyösi Márton arra utalva, hogy a kormánypárti sajtó paparazzit küldött Manfred Weberre, illetve lejárató cikkeket jelentetett meg róla.

Gyöngyösi Márton szerint, ha az Európai Néppárt csúcsjelöltje tudta, hogy a magyar kormány hogyan próbálja ellenfeleit rágalmakkal és álhírekkel lejáratni, de azt hitte, német emberként ez nem érheti el, akkor tévedett.

„Ha pedig nem tudta, akkor most meg fogja ismerni, hogy milyen érzés egy autoriter vezető célkeresztjébe kerülni. Ha ez nem kerül az Ön politikai karrierjébe, akkor Ön győzött. De erre az Ön helyében én nem vennék mérget”

- fogalmaz a Jobbik EP-listavezetője.

Ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet: Manfred Webernek európai politikusként még mindig maradt a kezében eszköz azzal szemben, hogy

Gyöngyösi Márton szerint ehhez az kell, hogy az Európai Néppárt csúcsjelöltje és kollégái is valóban az európai értékeket tartsák szem előtt.

„Értjük mi itt Magyarországon, hogy Orbán Viktor igen kezes a német ipari lobbival szemben, és ez nagy gazdasági előnyökkel kecsegtet. Én azonban attól tartok, hogy bár fontos a gazdaság, mégis nehezen lesz sikeres egy olyan Európa, amely a gazdasági érdekeket az értékek elé helyezi. Ezt pedig, attól tartok, hogy hamarosan Ön is meg fogja tanulni a saját példáján”

- figyelmeztet a jobbikos politikus.

Meggyőződése, hogy Orbán Viktor a május 26-i európai parlamenti választás után sem áll majd vissza az Európai Néppárt által kívánatosnak tartott sorba, és egy újabb, minden eddiginél durvább unióellenes kampányba fog kezdeni, csak immár nem Jean-Claude Juncker, hanem Manfred Weber lesz a célpontban.

„A házához küldött paparazzik az első lépcsőfok, de elhiheti, lehet ennél keményebb is. Mi már megtapasztaltuk, és ha Ön továbbra is egérutakat ad a Fidesznek, ahogy tette márciusban a felfüggesztéssel, akkor Ön is meg fogja. Számíthat arra, hogy a jövőben Önt személyében fogják támadni, meg fogják bélyegezni, ki fogják plakátolni az arcát, és el fogják érni Önt az otthonában, Németországban is.”