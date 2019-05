A cél, hogy a vidéki városokban is legyenek a TEK-nek páncélozott beavatkozó járművei

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a TEK eszközbeszerzésre azonnali hatállyal kapott 5 milliárd forint a központi költségvetésből eszközbeszerzésre.

A Világgazdaságnak Jasenszky Nándor, a TEK kommunikációs vezetője elárulta:

"a mostani beszerzésekkel az elhasználódott felszerelések cseréjét folytatják. A szervezet hamarosan tízéves lesz – miután 2010 szeptemberében alapították –, így az állomány által használt felszerelések egy részének lejár a garanciája, ezért kerül sor például speciális védőfelszerelések, lövedékálló mellények cseréjére."

Kiemelte azt is, hogy az éjjellátó képességet is fejlesztik, de szükség lesz fegyverek cseréjére is, mert idővel azok is elhasználódnak.

Új páncélozott bevetési járműveket is terveznek vásárolni, a cél az, hogy regionális rendszerben a vidéki városokban is mindig rendelkezésre álljanak azok a létrás beavatkozó járművek, amelyeket a TEK a fővárosban már rendszeresen használ. Ezekkel a járművekkel a bevetési egységet akár egy első emeleti helyiségbe is be lehet juttatni - közölte a TEK kommunikációs vezetője.