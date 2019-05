Újabb NER-biznisz a láthatáron? - Orbán megfúrta a Hajógyári-sziget világörökségi védettségét

Az Orbán Viktor török üzletember barátjához, Tiborcz István üzlettársához, Adnan Polathoz kötődő PD Real Estate Kft. szerezte meg a volt K&H-székházat és annak telkét - számol be az Átlátszó. A XIII. kerületi szocreál épületnek - mely évtizedekkel ezelőtt a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) székháza is volt - már a bontását is megkezdték.