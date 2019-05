Lisztet árultak kokainként az utcán, a rendőrség csalás miatt indított nyomozást

Elég elszomorító végkifejlete lett annak a sztorinak, amiről korábban már mi is beszámoltunk: a belvárosi Kazinczy utcában az egyik szórakozóhely munkatársai megelégelték a hamis kábítószereket árusító dílerek jelenlétét, és több helyen is figyelmeztetéseket fújtak fel a járdára, mint például„All drugs are fake here" (Itt minden drog hamis), vagy "Fake Dealer Zone" (Kamudílerek helye)