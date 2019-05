Z. Kárpát: Magyarországon tudatos lakosságcsere zajlik

Zéró toleranciát hirdetett a külföldiek betelepítésének minden formájára csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, a párt európai parlamenti listáján ötödikként szereplő képviselőjelöltje.

A politikus úgy látja, hogy

Magyarországon tudatos lakosságcsere zajlik, és ezt a folyamatot Orbán Viktor és kormánya az elmúlt években elképesztő mértékben felerősítette.

A képviselő elmondása szerint 2017-re az előző évhez képest duplájára nőtt a "migránsmunkások" magyarországi munkavállalását lehetővé tevő engedélyek száma, de azokat növelte a "korrupciós mechanizmusokkal tarkított" letelepedésikötvény-konstrukció is.

Emlékeztetett, hogy szintén tavalyelőtti az a kormányrendelet, aminek értelmében a települések "migránsszállók" kialakítására pályázhatnak. Sokan már éltek is ezzel a lehetősséggel és számos közintézmény vagy kórház vált a külföldi munkások szálláshelyéül, akik olyan pozíciókban dolgoznak, amelyekről nem bizonyított, hogy ne lenne rájuk magyar munkáskéz.

Z. Kárpát Dániel ezért azt szorgalmazza, hogy ne az egyes ágazati szereplők "bemondása", hanem

egy pártok felett álló szakmai testület döntse el, mely területeken uralkodik munkaerőhiány.

A Jobbik szakértői szerint egyébként is meghaladhatja a 600 ezret azoknak a munkásoknak a száma, akik a szürke és a fekete gazdaságban dolgoznak. Az inaktívak mellett őket is be lehetne vonni az üres állások betöltésébe.

A párt szerint a demográfiai vákumra nem megoldás a betelepítés semmilyen formája, ezért zéró toleranciát hirdetnek velük szemben.

A politikus irritáló kétkulacsos politikának nevezte azt, amit a Fidesz folytat, hiszen míg az óriásplakátokon előadják, hogy zéró toleranciát hirdetnek a bevándorlókkal szemben, addig a gyakorlatban több formában is ezzel ellentétesen cselekszenek. Egyfelől a kötvény-konstrukciókkal gazdag migránsokat, másfelől az engedélyek kiadásával mára több mint 100 ezer vendégmunkást engedtek be Magyarországra.

Arra a kérdésre, milyen eredményre számít a Jobbik a vasárnapi választáson, Z. Kárpát Dániel hangsúlyozta: az elmúlt időszakban őket ért támadások után

"önmagában a létezésünk is siker, nagyon kevés politikai közösség élte volna túl ezt az egy évet".