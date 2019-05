Vérre van szüksége a fiatal sportolónak, a Fidesznek erről is a kampány jut eszébe

A politikai haszonszerzésnek és gátlástalanságnak semmi sem szabhat határt.

Irányított, helyi véradást szervez Gereben Lívia mielőbbi gyógyulásáért a KSC Szekszárd és a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. A tizenkilenc éves sportolónál nemrégiben diagnosztizáltak leukémiát - adta hírül a korábban Mészáros Lőrinc tulajdonába, majd onnan "adományozás útján" a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz került Tolna megyei hírportál, a Teol.hu.

A szekszárdi sportoló betegség igen sokakat megmozgatott.

Ahogyan a kézi irányítás alá került megyei lap (vagy a központi szerkesztőség) épp ügyeletben lévő propagandistájának fantáziáját is, aki be is számolt az esetről, majd hogy hogy nem, pont a helyi fideszes országgyűlési képviselővel illusztrálta az anyagát.

Gondolhatnánk micsoda nemes gesztus a képviselő úr részéről a gyors segítség - és bizony így is fogja gondolni pár tízezer szavazónak használt állampolgár Tolna megye szerte - csak hogy van egy apró szépséghiba:

A fideszes országgyűlési képviselő - ahogy olvasónk felhívta rá a figyelmünket:

tavaly december 18-án adott vért , nem pedig most.

Ne gondolja senki, hogy a képet véletlenszerűen válogatták ki, vagy azt, hogy arról egyedül az újságíró döntött, a közpénzből fenntartott fideszes médiabirodalom megyei tagozatainál ugyanis ugyanolyan szoros a póráz, mint országos társaiknál. A népszerű és a közösségi médiában jól osztható téma miatt a Mediaworks központi szerkesztőségében valamelyik jó pénzért felvett mameluk természetesen azonnal ráérzett a lehetőségre és élt az árukapcsolás lehetőségével.

Az árut, vagyis a Fideszt pedig el kell adni. Bármi áron.