Kiírták, hogy fészek van a postaládában, de úgy benyomták Orbán leveleit, hogy minden fióka meghalt

A nagybetűs figyelmeztetések ellenére akkora erővel nyomták be Orbán Viktor levelét és a Fidesz Brüsszel-ellenes szórólapjait egy halászteleki postaládába, hogy az összes madárfióka meghalt benne – panaszolta felháborodva az érintett ház lakója Facebookon.

A hideg idő miatt országszerte jellemző volt, hogy a madarak kertesházak postaládáiban kerestek fészkelőhelyet. Ez ebben az esetben is így történt, a lakó pedig nagybetűkkel, több helyre is kiírta, hogy senki ne dobjon be semmit a ládába a fiókák miatt, sőt még megpróbálta a bedobó nyílást is eltorlaszolni néhány fagolyóval. Mi több, azt is jelezte, hogy van lehetőség bedobni a leveleket, csak ne a postaládába, hanem mellette a kukatárolóba.

Hiába: az elkeseredett poszt szerint a postaládába valaki beerőszakolta a fideszes propagandakiadványokat, ami hét madárfióka halálával ért fel.

A poszt szerint mindenki más felfogta a kiírást, kivéve azt az illetőt, aki erőszakosságával megölte a madarakat.

Íme a fotók a fiókákról és a figyelmeztetésekről:

A poszt szerint a fiókák értelmetlen halála óta az

anyjuk csak dermedten ült a dróton, majd a kerítésen velünk szembe, és nekünk 'mondja', hogy hol vannak a gyerekek?!"

Az még egy dolog, hogy mint megírtuk, éppen ma kampányolt egy templomban Kövér László, de tényleg ennyire fontos volt bedobni a miniszterelnöki levelet és fideszes szórólapokat egy fészekbe?

Tényleg?