Gyurcsány már nem bújik el a felesége mögé és marad a pártja élén is

Interjút adott a 24.hu-nak az EP-választáson váratlanul jól szereplő Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc. Arra a kérdésre, hogy visszavonul-e, azt válaszolta: „Ugyan! Megyek előre.”

Bár a feleségét, Dobrev Klárát választották meg a párt EP-listavezetőjének, és a tavaly áprilisi 5,4 százalékos támogatottságot 16 százalékra küzdötte fel a DK, Gyurcsány Ferenc nem engedi előre a feleségét az elnöki székbe.

„A nemzeti választásokon a pártok vezetői állnak a lista élén, az EP-választásokon azok a politikusok, akiket a párt Brüsszelbe akar küldeni. Eltérő választások, különböző megoldások. Nem a párt elnöke vezette a Momentum, az LMP, a Jobbik vagy éppen a Fidesz listáját. Nem is ők voltak a főszereplők. Most mondjon le minden elnök?”

Gyurcsány Ferenc leszögezte, önhittség nélkül, pusztán realitásként azt tudja mondani, hogy nagyon nagy valószínűséggel a politikailag belátható időben a DK politikájának vezető képviselője ő marad. A feleségéről úgy fogalmazott:

„Nagyon jól fogadták őt a választók. De hogy végül mi lesz ő a politikában azt ma még nem tudhatjuk. Remélem, hogy sikeres lesz. Kapott öt évet, és most fogja bizonyítani, hogy valóban jó politikus. Nemcsak jó szereplő, nemcsak egy megnyerő személyiség egy kampányban, hanem jó politikus. Mert a politikusi szerep legfeljebb egyharmada a publikus szereplés. Ebben Klára bizonyítottan jó, most majd remélem megmutatja, hogy a másik kétharmad is megy neki. Ilyennek ismerem.”