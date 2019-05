Ennyivel kisebb volt a Hableány a Vikingnél

Mint ismert, szerda este 21.05-kor összeütközött a Dunán két hajó, a Hableány és a Viking Sigyn. A Margit hídnál történt tragédia során a kisebb hajó, a Hableány 31 fő dél-koreai turistát szállított egy 2 fős, szintén koreai idegenvezetőpárossal, valamint ugyancsak 2 fős volt a magyar személyzet. A 35 személyből eddig hét túlélőt találtak meg, heten biztosan elhunytak, a többieket még keresik. Az ütközést súlyosbította, hogy a két hajó között összehasoníthatatlanul nagy különbség volt, és az eső sem jött jól.

A nemzetközi utat bejáró Viking Sigyn nevű hajóról a Cruisemapperen olvashatunk részleteket. Eszerint az idén, március 19-én a Viking River Cruises kezelésére Németországban vízre bocsátott új hajó

135 méter hosszú,

29 méter széles.

Ezzel szemben az áldozatul járó Hableány a Hajóregiszter adatai szerint idén lett 70 éves, és mindössze

27 méter hosszú,

4,8 méter széles volt.

A regiszter már hivatalosan is „elsüllyedt” állapotúnak mutatja a hajót, amit alkalmanként a BKV is bérelt a Rómaifürdő és a Kopaszi-gát közötti D12-es hajóvonalra.

A két hajó összehasonlítva:

Bár a Viking Sigyn annyira új még, hogy viszonylag kevés fotó és videó készült róla, a Viking River Cruises honlapján látható alaprajz érzékelteti, mekkora tömegről van szó a luxus szállodahajó esetében:

A balesetről videó is készült, aminél várhatóan lesz még jobb minőségű is, de már ezen is jól látható, hogy a Viking könnyedén felborította az elé kerülő Hableányt, ami végül másodpercek alatt elsüllyedt:

Az áldozatok számát vélhetően az is növelte, hogy a rossz idő miatt a turisták nem fent, hanem lent a hajótestben tartózkodtak a borulás idejében. A tragédia részleteiről ebben a cikkünkben olvashatnak bővebben.