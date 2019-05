21 embert még keresnek - büntetőeljárást indított a rendőrség

Lapértesülések szerint a hatóságok 21 embert keresnek. A mentést nehezíti a megáradt Duna. A Viking Sigyn orrán jól láthatóak a sérülések. Büntetőeljárást indított a rendőrség. A szállodahajó teljes legénységét kihallgatták. A hét elhunyt és hét túlélő mind dél-koreai állampolgár, a magyar kapitányt és segédjét nem találják. A szállodahajó svájci zászló alatt hajózott, ukrán kapitánya volt.

A baleset után 10 perccel érkezett az első telefonhívás, és 24 perccel később érkeztek meg az első egységek

Az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartott a szerda esti hajótragédiát követően.

Pál Adrián rendőr ezredes elmondta, a baleset 21:05-kor következett be a Margit-hídnál, ugyanakkor az első telefonhívás a tevékenységközpontba csak 21:15-kor érkezett a balesetről, és az első mentő hajó 21:29-kor érkezett a baleset helyszínére.

Tehát 24 perccel a tragédia után érkezett meg az első mentőhajó, miközben a Hableány 7 másodperc alatt tűnt el a hullámsírban…

A Hableányon 35 fő tartózkodott (22 hölgy, 1 gyermek, 12 férfi), ebből kettő magyar, 33 dél-koreai, a 33-ból 2 idegenvezető, 31 turista). 7 ember kimentésére került sor, akik a helyszíni ellátás követően kórházba kerültek, ők könnyebb sérülést szenvedtek, (később kiderült, hogy 4-en már el is hagyhatták a kórházat). Az is hivatalos, hogy 7 holttestet találtak eddig, 21 főt keresnek. 15 hajóval kutatnak jelenleg is. A mentésben és a kutatásban eddig 200-an vettek részt, és nemcsak hivatásosok, hanem a civilek is, a parton, és a hajókról is.

Elhangzott, szakértőkkel büntetőeljárásban vizsgálják a balesetet, halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi tevékenység gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. Tart a helyszíni szemle, az ügyészség bevonásával.

Kiemelte, hogy a hatóságok munkáját egyáltalán nem segítette az időjárás, árad a Duna, csekély a látótávolság a víz alatt, és folyamatosan esik az eső.

A balesettől délre a teljes a folyami szakaszt ellenőrzik a hatóságok emberei, a szerb kollégákkal is felvették a kapcsolatot.

A kiemelés napokig eltarthat

Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes szintén hangsúlyozta, hogy 21:15-kor kapták csak az első telefont a balesetről, a mentésben 96 fővel, 21 gépjárművel és 7 hajóval vettek részt. Az először kijelölt kutatási terület a Lágymányosi hídig terjedt ki, és később tolták azt ki a teljes déli szakaszra. A mentők 48 személlyel jelentek meg.

A Hableányt 1:08-kor találták meg szonár segítségével, még nem sikerült lejutni a hajótesthez, a honvédség egy platformot épít a búvárok számára, akik csak ezután vizsgálhatják meg a hajótest állapotát, a kiemelés lehetőségét. A kiemelés napokig eltarthat.

A hatóságok arra kérik az embereket, hogy aki látta a balesetet, jelentkezzen a rendőrségnél.

A sajtótájékoztatón bemutattak egy eddig nem látott videót is, amelyen az látszik, hogy valamilyen oknál fogva a Viking elé kanyarodik a Hableány.

Az ATV felvétele a sajtótájékoztatóról

Az ütközés előtti pillanat látható a Dunán Budapestnél május 29-én éjjel történt hajóbalesetről bemutatott felvételen MTI/Bruzák Noémi

Kérdésre válaszolva megerősítették, mind az eddigi áldozatok, mind a túlélők dél-koreai származásúak. Illetve az éjszaka folyamán megtörtént a szállodahajó legénységének és az utasainak és az eddig tanúknak a kihallgatása.

Pál Adrián rendőr ezredes, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese (j) és Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese sajtótájékoztatót tart a Dunán Budapestnél május 29-én éjjel történt hajóba MTI/Bruzák Noémi

Nem volt rajtuk mellény

Azt viszont nem tudják sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy a hajótestben lehetnek-e holttestek.

Ami egyébként furcsának tűnhet, hogy arról sem beszéltek, hogy a Viking adott-e le vészjelzést, Pál Adrián ezredes azt mondta ezzel kapcsolatban, még vizsgálódnak. Azt sem árulták el, hogy mit mondott a Viking Sigyn kapitánya a kihallgatása során.

Kiderült, a Hableány magyar felségjelzés alatt hajózott, a Viking egy svájci illetőségű cégé és ukrán volt a kapitány. Ugyanakkor mindkét hajó kapitánya tapasztalt volt.

A baleset helyszínétől 3 kilométerre is találtak holttestet, a víz sodrása 5000 köbméter/secundum.

Elhangzott az is, hogy a hét túlélőt 21:31 és 23:36 között találták meg civilek.

Szörnyű részlet, de 7 megtalált holttest egyikén sem volt mentőmellény.

Egyébként hőkamerákat is bevetettek, emellett tetemkereső kutyákkal is keresni fogják az esetleges holttesteket.

Titkolják, ki telefonált

Későbbi kérdésre Pál Adrián elmondta, nem kívánnak arra válaszolni, hogy ki telefonált be először a tevékenységirányító központba, de az első hívás után több is érkezett.

Az, hogy mi lesz a dunai éjszakai hajózás sorsa, arról pedig a Kormányhivatalt kell kérdezni – fogalmazott.

A svájci székhelyű Viking hajózási társaság megerősítette csütörtökön, hogy Sigyn nevű sétahajója részese volt a balesetnek. A Viking hajóján lévők közül senki nem sérült meg. A társaság együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek kivizsgálásában - közölte a cég.

Korábbi sajtóértesülések szerint a hatóságok még 21 embert keresnek, ezt a rendőrség csütörtök délelőtt megerősítette.

A Duna ezen szakaszán hajózási zárlatot rendelt el a rendőrség. Erre a mentesítési munkálatok miatt volt szükség.

A hatóság közleménye szerint a zárás május 30-án 6 óra 20 perctől visszavonásig van érvényben.

A hajóforgalom a folyó budai oldalán tud haladni - tették hozzá.

A Viking Sigyn orrán jól láthatóak a sérülések is. A körülbelül 1000 tonnás hajó szabályosan felöklelte a kis kirándulóhajót:

Az Időkép kamerájának felvételén jól látható, hogy a Viking Sigyn a Margit híd hídfője előtt élesen jobbra fordul. Vélhetően ekkor lökte fel a Hableányt.

Megerősítették: 21 embert keresnek

A rendőrség csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján kiderült: valóban 21 embert keres a hatóság. A Duna teljes magyarországi szakaszán keresik az eltűnteteket, sőt, már a szerb hatóságokkal is felvették a kapcsolatot. A magyar rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

Mint kiderült: a szállodahajó teljes legénységét kihallgatták. A hét elhunyt és hét túlélő mind dél-koreai állampolgár, a magyar kapitányt és segédjét nem találják. A Viking Sigyn svájci zászló alatt hajózott, ukrán kapitánya volt.

"Túlterhelt a Duna"

Gyöngyösi Máté a Közlekedő Tömeg Egyesület alapító tagja az Alfahírnek elmondta: a baleset körülményei egyelőre még nem tisztázottak, így annak okairól nehéz nyilatkozni. Ugyanakkor az fontos körülmény, hogy – bár Tarlós István igyekezett bagatellizálni ennek jelentőségét - az elsüllyedt Hableány nevű hajót a BKK rendszeresen bérelte utasforgalmi célokra.





A szakember szerint ezek a hajók végzetesen el vannak öregedve, 40-50 évesek, és legfeljebb 60 esztendőre tervezték őket.

Hozzátette: a budapesti Duna-szakasz hajózását alapjaiban át kell gondolni, a folyó közlekedésileg túl van terhelve, az illetékes hatóságok pedig alig hallgatják meg a szakma figyelmeztetéseit.

Magyar Hajózási Országos Szövetség volt elnöke: A nagy szállodahajók ne manőverezhessenek, ne foroghassanak a Duna budapesti szakaszán!

Szalma Botond, a Magyar Hajózási Országos Szövetség volt elnöke, és a MAHART volt vezérigazgatója lapunknak úgy nyilatkozott: nem csak a hajózási szakmát, de az egész országot sokkolta ez a szörnyű tragédia.

Most mindenki szeretne gyorsan okokat és felelősöket látni, ám ezeket csak a részletes vizsgálat lezárása után lehet megnevezni.

Hangsúlyozta: bár a nyilvánosságban, közösségi oldalakon sokan felvetik most a Hableány legénységének felelősségét, számon kérik a mentőmellények használatát – ennek az adott helyzetben, egy sokkal nagyobb hajóval történő ütközés után már nem sok jelentősége lett volna.

„Egy kis Polski ütközött itt egy kamionnal. Hogy melyikük volt a hibás, azt egyelőre nem látjuk, de azt igen, hogy a Polskinak ilyenkor esélye sincs.”

Hosszú távon azonban mindenképp le kell vonni a tanulságokat – tette hozzá. Emlékeztetett: a MAHOSZ elnökeként többször is javasolta, hogy a nagy szállodahajók ne manőverezhessenek, ne foroghassanak a Duna budapesti szakaszán.

„Kössenek ki Újpesten, vagy Csepelen, a városnéző túrára pedig vigyék őket magyar kis-és középvállalkozások sétahajói!”

véli Szalma Botond. A szakember szerint újra kell gondolni a „szétvert szakképzést”, és a közlekedési szabályozást is.

„Manapság a közlekedés a kormányzat árvaháza, ezen belül a „Hajózás” nevű gyereket még verik is.”

- foglalta össze a szakember.

Érkezik a dél-koreai külügyminiszter

Búvárok vizsgálják a roncsot

Megérkezett a Margitszigethez, az elsüllyedt turistahajó közelébe a Magyar Honvédség egyik hadihajója és búvárok készülnek a merülésre - hangzott el csütörtök reggel a közmédiában.

Közölték, értesüléseik szerint a honvédség szakemberei részt vesznek majd a 3-4 méter mélyre süllyedt Hableány felderítésében. Az M1 tudósítója gumicsónakokban búvárokat látott a Margit híd közelében.

Sajtóértesülések szerint a Viking Sigyn nevű hajóval ütközött a Hableány. A rendőrök csütörtök éjjel megszállták a hajót, jelenleg is tart a helyszínelés. Az MTI fotóján jól látható a hajó orrán a sérülés:

Reggel kiderült: több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából a roncsokat - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.

Gál Kristóf hozzátette, jelenleg a kiemeléshez szükséges előmunkálatokat végzik.



Kitért arra is, az alsó rakpartokon a mentési munkálatokkal kezdődően bevezetett fogalomkorlátozást feloldották, de időszakosan korlátozásokra kell majd számítani.



Az elsüllyedt hajó, a Hableány tulajdonosa, az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. szóvivője, Tóth Mihály közölte, cégük is részt vesz abban a válságstábban, amelyet a baleset után állítottak fel.



Az M1 aktuális csatorna tudósítója azt jelentette, két holttestet a Rákóczi hídnál, egyet pedig az M0-s autópálya déli szakasza közelében találtak meg a vízben.

Eddig hét holttestet és hét könnyebb sérültet találtak, de az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott.

A hadihajós ezred pontonhídelemet vitt a helyszínére

Egy pontonhídelemet juttatott a Magyar Honvédség hadihajós ezrede a hajóbaleset helyszínére - mondta Szilágyi Zsolt ezredes, a Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka csütörtök reggel a honvedelem.hu-nak.

A parancsnok elmondta, a baleset után nem sokkal parancsot kaptak, hogy mérjék fel képességeiket, pontosan mivel tudják támogatni a belügyminisztériumi és a katasztrófavédelmi szakemberek mentési munkáját.



"Az állományt riasztottuk, és létrehoztunk egy búvárcsoportot, illetve egy hajócsoportot" - mondta az ezredes. "A hajócsoport egy tűzszerész járőrhajóból és egy beépített szonárral rendelkező folyami aknamentesítőből áll: előbbit a felszíni keresés-kutatás, utóbbit pedig a hajóroncs felkutatása céljából vetettük be - fogalmazott az ezredes.



Hozzátette, miután megtalálták a hajóroncsot, a hajókat visszarendelték a hadikikötőbe.



A búvárok készenlétben állnak, feladatuk, hogy támogassák a rendőrségi és katasztrófavédelmi búvárok tevékenységét. A katonák emellett előkészítettek egy pontonhíd-elemet is, amelyet egy aknamentesítő hajóra kötve a Margit híd közelébe juttattak. Ez búvárplatformként szolgál majd a merülésekhez, ha szükség lenne rá - mondta.

Orbán Viktor, Áder János és a Jobbik is kifejezte részvétét

Levélben fejezte ki együttérzését Orbán Viktor kormányfő Lee Nakyeon dél-koreai miniszterelnöknek és népének a Dunán szerencsétlenül járt dél-koreai turisták tragédiája miatt; ebben biztosította őt arról, hogy a magyar hatóságok minden lehetséges erőfeszítést megtesznek a túlélők felkutatása érdekében - tájékoztatta az MTI-t csütörtök reggel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Áder János köztársasági elnök Mun Dzseinnek, a Koreai Köztársaság elnökének fejezte ki részvétét.

A Köztársasági Elnöki Hivatal által csütörtök reggel eljuttatott részvéttáviratban Áder János biztosította a koreai államfőt arról, hogy Magyarország mindent megtesz a súlyos szerencsétlenség túlélőinek felkutatásáért, a kórházba szállítottak mielőbbi gyógyulásáért. A köztársasági elnök közölte, a magyar hatóságok alapos vizsgálatot folytatnak a baleset okainak és felelőseinek megállapítására, és ennek során készen állnak az együttműködésre a koreai szakértőkkel.

Áder János őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki a balesetben elhunytak hozzátartozóinak és az egész koreai nemzetnek. Az államfő reményét fejezte ki, hogy sikerül még túlélőket találni.

Jobbik: Osztozunk az elhunytak családtagjainak fájdalmában

A Jobbik őszinte részvétét fejezi ki a Hableány sétahajó katasztrófája miatt. Osztozunk a felfoghatatlan tragédiában elhunytak családtagjainak és barátainak fájdalmában. Hálásan köszönjük a mentési munkálatokban résztvevők áldozatos munkáját, és imádkozunk, hogy az eltűntek mielőbb, épségben hazatérhessen szeretteik körébe - áll az ellenzéki párt közleményében.

DK: Osztozunk az áldozatok hozzátartozóinak fájdalmában

A Demokratikus Koalíció őszinte részvétét nyilvánítja a szerda esti hajóbalesetben elhunytak hozzátartozóinak és a Koreai Köztársaság budapesti Nagykövetségének. Osztozunk a megrendítő katasztrófa okozta fájdalomban és bízunk a sérültek mielőbbi felgyógyulásában - olvasható a közleményükben.

Mély megrendüléssel értesült a Párbeszéd a számos halálos áldozattal járó, felfoghatatlanul tragikus dunai hajóbalesetről - közölte a párt csütörtökön az MTI-vel.

A közleményben az ellenzéki párt együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.



"Egyúttal reménykedünk abban, hogy a mentőegységek minél több bajba jutott, eltűnt utast kimentenek a folyóból" - tették hozzá.

Az MSZP megrendülten és értetlenül áll a dél-koreai turisták budapesti tragédiája előtt - írta a párt a Facebook-oldalán csütörtökön. A szocialisták hajóbaleset körülményeinek minél előbbi tisztázását sürgetik.



Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében az írta: a hatóságoktól elvárják, hogy minél hamarabb tisztázzák a baleset körülményeit. Pontosan tudni kell, mi okozta a tragédiát, legyen az emberi mulasztás vagy szabályozási hiányosság, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek - tette hozzá.