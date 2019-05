Elhalasztják a közigazgatási bíróságok felállítását

A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy határidő nélkül elhalasztja a közigazgatási bírósági rendszer bevezetését, jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. Gulyás szavai szerint ugyan a jogszabály kidolgozásában neves jogászprofesszorok vettek részt, és az mindenben megfelel a jogállamiság követelményének, de azt látják, hogy ez az elképzelés európai és nemzetközi vita középpontjában áll - áll az Index tudósításában.

"Ahogy eddig, ezután is nyitottak a vitára. Amíg ez megnyugtatóan le nem zárul, a rendszert nem vezetik be. Az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosítást már ma benyújtják az országgyűlés elnökének. A köztársasági elnököt arra kérik, hogy a felsőbíróság élére már ne is jelöljön elnököt."