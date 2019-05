Nagyon úgy néz ki, hogy tényleg a román kormánypárt nyomta be az RMDSZ-t az EP-be

A Magyar Hang kedden írta meg, hogy a az EP-ből való kiesés szélére került RMDSZ végül több tízezer olyan szavazattal jutott be, amelyet magyarok által szinte egyáltalán nem lakott, Kárpátokon túli megyékből kapott. A színromán vidékekről érkező voksok mögött sokan Kelemen Hunorék szövetségesét, a PSD-t sejtik, és a részletes adatok is ezt látszanak igazolni.

A lap munkatársa, György Zsombor egy nappal később alaposan végig bogarászta a szavazóköri eredményeket, és két nagyon fontos következtetésre jutott:

Az RMDSZ-nek olyan óromániai kis falvakban is volt szavazatszámlálója, ahol egyetlen magyar sem él. Ők mindannyian román nevű emberek voltak.

Ezekben a szavazókörökben rendre 1-2-3 voksot kapott a magyar párt.

A román média egy része kész tényként kezeli, hogy ezek a bizottsági tagok a PSD emberei voltak, és szűk családjukat szavaztatták le az RMDSZ-re. G4media nevű portál szerint

a PSD azon szavazókörök 90 százalékában segítette ki az RMDSZ-t, ahová amúgy nem tudtak volna, és korábba soha nem is delegáltak szavazatszámláló biztost .

S, hogy a magyart sokszor csak tévében látott moldovai és havasalföldi románok miért tennének szívességet az RMDSZ-nek? Természetesen pénzért. Hazánkkal ellentétben ugyanis Romániában a pártok delegáltjai is kapnak javadalmazást, naponta 4500 forintot. Sokszor azonban már szombaton segíteniük kell az előkészületekben, a számolás pedig áthúzódik vasárnap éjfél utánra is. Így már három napnyi bér, 13.500 forintnyi összeg jár nekik. Ezért – vagy még jóval kevesebbért is - még sok magyar vidéken is simán kapható egy-egy szavazat, itt pedig keleti szomszédunk legszegényebb régióiról van szó.

A Magyar Hang idéz egy számukra küldött olvasói levelet is, amelynek szerzője 38 szavazókört felügyelt a Fekete-tenger partján levű Constanta megyében. Az RMDSZ mindegyik bizottsága tudtt küldeni számláló biztost, olyan kicsi falvakba is, ahol biztosan nem él egyetlen magyar sem.

"Pár kérdés után kiderült: az RMDSZ delegáltjai mindenütt megbízható PSD-párttagok voltak".

- írja az olvasó.

Az RMDSZ a választásokat megelőző napokig kívülről támogatta a PSD vezette román kormányt, biztosítva a kisebbségben kormányzó kabinet parlamenti többségét. Az úzvölgyi magyar katonatemető meggyalázása körüli botrány miatt ugyan az együttműködést három nappal az EP-választások előtt felmondták – ám ezt a gesztust már akkor is sokan csupán kétségbe esett kampányfogásként értékelték.