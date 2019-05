Már most emberek élhetnének a Marson, csak pénz és szándék kérdése?

Az idei Brain Bar vendége volt többek között Ethan Siegel is, aki elméleti asztrofizikus, a Starts With A Bang tudományos blog alapítója, valamint a kozmoszról szóló Beyond the Galaxy és a tudomány hátterével foglalkozó Treknology című könyvek szerzője.

Siegel a Vodafone kamerája előtt arról beszélt, hogy

a technológia már rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy embereket költöztessünk a Marsra, de ehhez pénz és komoly, egyirányba mutató politikai szándék kell.

Siegel úgy látja, hogy egy évtizeden belül - ha megszületett a civilizációnk szándéka - már küldhetünk is embereket a Marsra kolóniát alapítani, szóval nem kell attól tartani, hogy Matt Damon majd egyedül termeszt krumplit.