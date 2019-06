Épp felmondani készült az elsüllyedt Hableány magyar matróza

Kollégái elmondása szerint a felmondásra készülődött P. János, a szerda este elsüllyedt Hableány sétahajó egyik magyar matróza, aki továbbra sem került még elő, ahogy a magyar kapitány, L. László sem – írja a Bors.

A napilap felkereste a matróz 81 éves édesanyját is, aki elmondta, a baleset előtti nap volt fia a születésnapja, akkor beszéltek utoljára. Az asszony ma már nem reménykedik benne, hogy János túlélhette a hajókatasztrófát, mint mondja

„mindig hívni szokott, ha történik valami baj, hogy tudjam, vele minden rendben van. De most nem csörgött a telefonom. Háromszor is felhívtam, de a mobilja csak sípolt. Ekkor már éreztem, hogy vele is nagy baj történt.”