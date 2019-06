Dél-koreai nő holttestét találták meg a Margit hídnál

Tegnap mi is beszámoltunk róla, hogy a búvárok felszínre hoztak egy holttestet a Hableány roncsától, a rendőrség kedd reggel közölte, hogy azonosították az áldozatot. A nőt eddig a hajóbaleset eltűntjeként kezelték, most már hivatalosan is a tragédia kilencedik dél-koreai áldozata.

Felhoztak egy holttestet a Hableány roncsától | Alfahír Felszínre hoztak egy holttestet a szerdán elsüllyedt Hableány mentési munkálatai közben - közölte hétfő este a Terrorelhárítási Központ (TEK) az MTI-vel. Azt írták: a magyar búvárok a koreai szakemberekkel közösen hajtottak végre feladatot. A délelőtti felderítő merülés során a magyar szakemberek egy holttestet találtak a víz alatt, és a test megjelölése után tovább folytatták a roncs állapotának felmérését.