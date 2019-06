Obánék után a lengyel PiS is kikosarazta Salviniéket

Kizárt, hogy a Lengyelországban kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) oroszbarát tömörülésekkel együtt csatlakozzon az olasz Liga által létrehozandó Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) elnevezésű európai parlamenti frakcióhoz - közölte szerdán a lengyel Radio Wnet műsorában Jaroslaw Kaczynski pártelnök.

A Liga vezetőjéről, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesről beszélve Kaczynski azt mondta: "Salvinivel az a gond, hogy olyan tagokkal akarja az új csoportot megalapítani, amelyeket semmiképpen nem tudunk elfogadni. Ezek Le Pen asszony Nemzeti Tömörülése (RN) és az Alternatíva Németországnak (AfD)."



"Megtörténtek az egyesítésre irányuló javaslatok, de egy egyértelműen oroszbarát tömörüléssel (...) ez számunkra elfogadhatatlan. Különösen a párt korábbi vezetője, (Marine) Le Pen asszony apja kapcsán" - jelentette ki Kaczynski.



A lengyel kormánypárt elnöke azt is mondta: Salvini nem annyira szélsőséges, hogy Le Pennel kell együtt lennie.



Az EKR pedig "továbbra is elég nagy frakció, amely még bővülhet" - tette hozzá, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjára utalva, amelynek a PiS eddig tagja volt az Európai Parlamentben.



Szerdán a Politico brüsszeli híroldalnak adott nyilatkozatában Nigel Farage, a brit Brexit Párt vezetője is cáfolta, hogy az Egyesült Királyság uniós kiválásáért harcoló pártjának tagjai beülnének a Szabadság és Nemzetek Európája képviselőcsoportjába.



A politikus szóvivője elmondta, hogy Farage ismét az olasz Öt Csillag Mozgalommal (M5S) kíván szövetséget alkotni, akárcsak az előző ciklusban, amikor frakciójuk a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája (EFDD) néven működött.



Az Európai Parlamentben külön csoport létrehozásához minimum 25 képviselőnek kell megállapodnia, legalább hét uniós tagállamból. A frakcióalakítási szándékot legkésőbb június 24-ig kell bejelenteni.