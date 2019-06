Szijjártó rendszeresen szokott és a jövőben is fog beszélni Gruevszkivel

Csütörtöki ülésnapján tárgyalta a magyar parlament Észak-Macedónia NATO-csatlakozását, a vitában ellenzéki képviselők hozták fel Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök ügyét, akit a hazájában korrupció miatt jogerősen börtönre ítéltek. A magyar diplomácia hathatós segítségével szöktették meg Budapestre és elég megkérdőjelezhető módon jutott menedékjoghoz. Az Alfahíren is beszámoltunk arról, hogy nemrégiben Gruevszki konspiratív módon találkozott Joó Istvánnal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával egy belvárosi lakásban. A találkozóra csak azért derült fény, mert a kérdéses lakás a 444.hu szerkesztőségének közvetlen szomszédságában. Szintén a 444.hu írta most meg, hogy Szijjártó Péter mit válaszolt ennek kapcsán a témát feszegető ellenzéki képviselőknek:

„(...) ha a leghitelesebb információt akarjuk beszerezni arról, hogy mi történik a Nyugat-Balkánon, merre mutatnak a Nyugat-Balkáni folyamatok, akkor kivel beszélnénk, ha nem egy olyan emberrel, aki ott 10 évig miniszterelnök volt? És igen, rendszeresen szoktunk vele beszélni. Az, hogy hol, semmi jelentősége nincsen. Én például a minisztériumban szoktam vele beszélni a saját irodámban. És az, hogy a külügyminisztérium tisztségviselői kapcsolatot tartanak egy emberrel, aki 10 évig a saját hazája miniszterelnöke volt, az szerintem természetes. És tudják mit, képviselőtársaim, ez a jövőben is így lesz, a jövőben is rendszeresen fogunk vele kapcsolatot tartani, én a jövőben is fogok vele konzultálni a Nyugat-Balkánt érintő kérdésekben, azt nyilvánvalóan mindig az irodámban fogom tenni, és mondok önöknek még valamit tisztelt képviselőtársaim, Nikola Gruevszki támogatja saját hazájának euroatlanti integrációját. (...)”