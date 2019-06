A Fidesz arcul csapta a nemzetiségi oktatást – jelentette ki Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője szombati soproni sajtótájékoztatóján.

„A köznevelési törvény módosító csomagjában szerepel az, hogy sem a szülő, sem a pedagógusok, sem a nemzetiségi önkormányzatok nem véleményezhetik az intézményigazgatók kinevezését.”

A Jobbik ezt több szempontból is aggályosnak tartja, a politikus egy bánfalvi nemzetiségi általános iskola esetét hozta fel példaként, ahol évekkel ezelőtt egy olyan igazgatót akart kinevezni a városvezetés, aki nem beszélt németül. A helyi német nemzetiségi önkormányzat akkor még vétót tudott emelni ellene, de a jelenlegi törvényjavaslat értelmében, erre már nem lenne lehetőség.

„Elég csak abba belegondolnunk, hogy éreznénk magunkat, ha egy erdélyi magyar iskolában az iskolaigazgató nem beszélne magyarul”

-próbálta közelebb hozni a problémát a társadalomhoz Brenner, aki elmondta, hogy míg egykoron a nemzetiségi önkormányzatoknak vétó joguk volt az ilyen kérdésekben, később szűkült a véleményezési jogkörük, többek között a pedagógiai programok jóváhagyásához már nem volt szükség a hozzájárulásukra.

„A jelenleg a parlament előtt fekvő törvényjavaslat már semmilyen, még csak véleményezési jogot sem nyújt a nemzetiségi önkormányzatoknak.”

A képviselő egy másik, szintén ebből a törvényből fakadó problémára is rámutatott, mégpedig arra, hogy míg eddig alapvető feltétele volt egy nemzetiségi iskola vezetői posztjának betöltéséhez, hogy a feladatot elvégző személy az adott nemzetiség nyelvének tanára legyen, addig a most benyújtott törvénymódosítás ezt a feltételt eltörölné. A Jobbik ezt szakmai és kisebbségvédelmi szempontból is elfogadhatatlannak tartja.

A Jobbik választási programjában egyedüli pártként emelte ki a hazai kisebbségek helyzetét és most is arra szólítja fel a kormányzatot, hogy a benyújtott törvényjavaslat jelenlegi formájában kerüljön visszavonásra.