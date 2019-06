Jakab Péter: Arcot kell adni a Jobbik frakciójának!

Jakab Pétert, a Jobbik frissen megválasztott frakcióvezetőjét kérdeztük a terveiről, a változásokról, hogy képes-e lendületet adni a mozgalomnak, illetve az is kiderült, honnan szerezte a száraztésztát.

Ismét belenézhetett Orbán Viktor szemébe. Most mit látott benne?

Azt, hogy nem érdekli őt az ország sorsa. Nemtörődömséget láttam, és hogy nagyon jól tudja, bármit is mondunk neki, ő azzal a szatyor száraztésztával megnyeri a választásokat. Ez egyébként az ő kormányzásának a szegénységi bizonyítványa, ami mutatja milyen nyomorba döntötte ezt az országot.

Mennyibe kerül egyébként egy ilyen választási csomag?

Igyekeztem a legolcsóbb verziót választani, nagyrészt otthonról hoztam el a csomag tartalmát. A feleségem nem is tud róla, ezért sem bántam volna, ha visszakapom, de Kocsis Máté lenyúlta. Ez már csak egy ilyen berögződés, ha szabad prédát látnak, elindul a fideszes kéz...

Jakab Péter tésztát ad Béli Balázs

Emlékezetes lett az első frakcióvezetői felszólalása. Akkor erre számíthatunk a továbbiakban is?

Alapvetően változtatni kell a frakció eddigi politikáján, pontosabban a stílusán, mert az irány, a néppárti irányvonal marad. Én a jövőben sem leszek hajlandó megkérdezni egyetlen hozzám forduló választópolgártól sem, hogy bal-, vagy jobboldali, csak annyi érdekel, hogy miben segíthetek neki. Viszont azt is látni kell, hiába vagyunk jók szakpolitikában, ha nem tudunk eljutni a választópolgárokhoz, és nem tudjuk tolmácsolni az elképzeléseinket feléjük. Ehhez viszont változtatni kell a stíluson. Olyan politikát szeretnék, ami érzelemgazdag, szenvedélyes, ha kell, provokatív, ha kell, pimasz, vagy vagány.

Arcot kell adni a frakciónak. Méghozzá egy olyan arcot, amiben a választó önmagára ismer, és ezért magáénak is érzi a Jobbik politikáját.

A mai akcióm is ezt szolgálta.

Felkérték, vagy jelentkezett a frakcióvezetőségre?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy már a kampány alatt is éreztem egyfajta elvárást a párttagság és szavazópolgárok részéről is, hogy jobb lenne, ha előrébb lépnék. És miután Gyöngyösi Márton az EP-ben folytatja, adta magát, hogy megméretessem magam. Az, hogy száz százalékos támogatottsággal választott meg a frakció, ami egy óriási elismerés számomra, jól mutatja, egységesek vagyunk, és követni kívánjuk azt a politikát, amit az elmúlt évben képviseltem, ami arról szól, hogy harcolni kell, a választók érdekképviseletében el kell menni a falig, vagy akár a falon túl is.

Ez a fajta vagányság eredményezte, hogy egy évvel a parlamentbe jutása után a legnagyobb ellenzéki frakciót vezetheti?

Az egyik politikai elemző fogalmazott úgy, ha Jakab Péter lesz a Jobbik frakciójának vezetője, egy változás biztosan lesz, a frakció hangosabbá válik. Szerintem a mai napon bizonyítottuk, hogy ez így is van. Szilágyi Györgybe például még a fideszes képviselők sem tudták belefojtani a szót. Hangerőre igenis szükség van, mert egy országot kell felébresztenünk. A társadalom jelentős hányada 30 éve alszik, és én őszintén tartok attól, ha túl sokáig így marad, akkor nem lesz ébredése, és belepusztul az Orbán-rendszerbe. Orbán Viktor három évtizede aktív részese a magyar politikai életnek, és a bizonyítványában az szerepel, hogy 24 ezer magyar ember hal meg a kórházakban a nem megfelelő egészségügyi ellátás miatt, tízezer embert lakoltattak ki a bankokkal kötött paktum után, a bérek alacsonyak, és a Fidesz a Domokos-terven keresztül arra készül, hogy még a magyar munkások fizetésének egy részét is elvonja, mert közeledik a gazdasági válság. Én úgy gondolom, ennek az országnak már nincs hova hátrálnia.

Mennyire sérül a magyar parlamentarizmus maradék tekintélye egy-egy ilyen akció után?

Ez a parlament szomjazza az igazságot, mert az elmúlt 30 évben rengeteg hazugság hangzott el a Tisztelt Ház falai között. Az igazságot ki kell mondani, még akkor is, ha ez egyesek számára bántó. De csak a hazug embert bántja a nyers igazság. Nekünk a nép hangját igenis be kell vinni a parlamentbe, és ha ezt hitelesen tesszük, meggyőződésem, hogy a nép jönni fog utánunk.

Az imént elárulta, a felesége nem tudott arról, hogy elhozta az otthoni száraztésztát. És arról tud már, hogy frakcióvezetőként mire vállalkozott?

Vannak olyan kihívások, amikor az ember nem állhat félre.

Feladattal születtünk a világra, és ha ez a feladat megtalál bennünket, akkor nincs B-terv, el kell azt vállalni, és menni előre.

Mint mondtam, ennek az országnak nincs hova hátrálni, és ha én képviselni akarom a magyar embereket, nekem sincs hova hátrálnom.

Jó, persze, egy normális rendszerben nem lenne helyénvaló ez a kérdés, de láttuk Vona Gábor esetében is, hogy a Jobbik egyik országos vezető politikusaként milyen támadásokra kell felkészítenie a családot.

Felkészülni nem lehet rá, maximum meg lehet előzni azzal, ha az ország sorsát minél gyorsabban jobb irányba fordítjuk. Előbb-utóbb ennek az aljas kormánynak az ármánykodása mindenkit utol fog érni, függetlenül attól, hogy közéleti szereplő, vagy sem. Aki nem hajt fejet a rezsim előtt, aki nem akar egy pártállamban élni 30 évvel a rendszerváltás után, azt előbb-utóbb ki akarják csinálni.

Sokszor említi, hogy miskolci. Ez mennyiben határozza meg a politikáját?

Ha valaki, akkor én biztosan ismerem a magyar rögvalóságot, ami nem az oligarchákról, nem a luxus repülőkről szól, hanem arról, hogy a hó végén azzal szembesül az ember, hogy nem tudja kifizetni a számláit, és kölcsön kell kérnie valakitől. A nélkülözés a mi térségünkre hatványozottan jellemző.

Mennyire változik a Jobbik szövetségi politikája a parlamentben?

Egyet meg kell érteni, függetlenül attól, hogy hány százalékot ért most el a Jobbik, nélkülünk nem lesz kormányváltás.

Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy a néppárti politikát folytassuk, mert ez volt az előfeltétele annak, hogy itt bárminemű közös gondolkodás alakuljon ki azok között, akik nem értenek egyet a mostani rendszerrel.

Ügyek mentén most is együtt fogunk működni az ellenzéki frakciókkal.

Mindeközben a Fidesz és már a DK is azt hajtogatja a parlamentben, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezére. Egy ilyen helyzetben mit tud tenni a Jobbik-frakció?

A Fidesznek nagyon tetszik, hogy Gyurcsány Ferencet pozicionálhatják az ellenzék vezető politikusának. Én viszont azt sohasem fogom elfelejteni, hogy Gyurcsány Ferencnek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Fidesz kétharmadot kapott. Könnyebb lenne az élet, ha ő már nem politizálna, hiszen egy megosztó ember. Amikor arról beszélünk, hogy az Orbán-rendszert csak úgy lehet legyőzni, ha az ellenzéki pártok együttműködnek, akkor sokkal inkább integratív személyiségeket kellene előtérbe helyezni.

Én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok baloldali választópolgár támogatására is számíthatok, de Gyurcsány Ferenc esetében nehezen tudom elképzelni, hogy jobboldali emberek szavaznának rá. Márpedig, ahhoz hogy legyőzzük Orbán Viktort, jobb- és baloldali emberek voksaira egyaránt szükség lesz.

Van már forgatókönyv a következő parlamenti performanszról?

Ezekről majd a frakcióüléseken közösen fogunk dönteni.

Mikor jelentené ki, hogy elégedett a frakcióvezetői munkájával?

Elégedettnek akkor mondhatjuk magunkat, ha valamilyen konstrukcióban sikerül az Orbán-rendszert a történelem szemétdombjára küldeni.

Amikor a kormány nem válaszol képviselői kérdésekre, vagy épp a Fidesz szabotálja akár az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának munkáját, joggal merül fel a kérdés, mennyi értelme van még a parlamentünknek.

Ez a felvetés irreleváns számunkra, hiszen azért választottak meg minket, hogy az Országgyűlésben dolgozzunk. Mi ezt megtesszük. És azért pedig ne nekünk kelljen már magyarázkodnunk, hogy a Fidesz erre nem hajlandó.

De akkor van értelme?

Van.

Legalább havonta egyszer még Orbán Viktor őfelségének is kötelessége belenéznie Jakab Péter szemébe.

Ilyenkor azért kellemetlen helyzetbe lehet hozni őt, hiszen a nép egyszerű igazságára, amit én igyekszem képviselni, ő papírból, személyeskedve tud csak válaszolni, ezzel is azt bizonyítva, hogy a király meztelen. Fénykorában csípőből tudott volna visszavágni, ma már erre képtelen Orbán, ideje lenne nyugdíjba vonulnia.

A Jobbik már egy jó ideje foglalkozik a vendégmunkásokkal, miért ilyen hangsúlyos ez a téma?

Mert ez alapvetően fogja meghatározni a magyar emberek mindennapjait. Hiszen hiába küzdenek így a bérfelzárkóztatásért, hiába van munkaerőhiány, a Fidesz betelepít keletről olcsó migránsmunkásokat, és konzerválja az alacsony béreket. Ugyanakkor az emberek szubjektív biztonság érzetére is hat, ha azt halljuk, hogy mongol vendégmunkások késsel esnek egymásnak.

A baloldal azért szépen átvette ezt a témát a Jobbiktól.

Átvehetné végre a Fidesz is, hiszen az mégiscsak tragédia, hogy – és nemcsak Kelet-Magyarországon, de például Szentgotthárdon is – szállodai minőségben épülnek munkásszállók ukránoknak, miközben a magyar családokat, ha nem tudják fizetni a hitelüket, minden további nélkül kidobják az utcára.

Alapvetően ez az üzenet tudna ütni a helyben is, az önkormányzati választásokon.

Nyilván minden országgyűlési képviselőnknek hangsúlyosan kell foglalkozni azzal, hogy a saját választókörzetében, megyéjében hol üti fel a fejét ez a probléma, de nem elsősorban a választások miatt.

Egy olyan folyamat kezdetéről beszélünk, amely öt év alatt még Lengyelországban is drasztikus változásokat okozott lakosság arányait tekintve.

Erre van valami kormányzati ellenválasz?

A kormány érdekes módon ezt nem tagadja, inkább igyekeznek cizelláltan fogalmazni, hogy a vendégmunkások nem illegális bevándorlók, és szüksége van rájuk a magyar gazdaságnak.

Én elhiszem, hogy a német iparnak szüksége van olcsó munkásokra, és jó neki az ukrán is, de Magyarországnak nincs szüksége gazdasági bevándorlókra!

A magyar munkavállalók azt várják, hogy tisztességesen megfizessék a munkájukat. Sokan írják nekem, "Péter, ha legalább a felét megkapnám, mint amennyit Németországban keresek, egyből mennék haza a családommal". De a bérek emelésében nem érdekelt a kormányzat, éhen halni pedig senki nem szeretne.

Az Önt bemutató közleményben azt írta a Jobbik, hogy lendületet várnak a kinevezésétől. Hogyan lehet lendületet adni ennek a mozgalomnak?

Az első fontos feladat, hogy ne dőljünk a kardunkba a választási eredmény miatt. Ott van veszteség, ahol harc van. Már pedig mi harcban állunk, és persze kapjuk a lövéseket is, és óriási büszkeséggel tölt el, hogy a jobbikosok itt maradnak, nem ugranak el a csatatérről, hanem a legnehezebb pillanatokban is harcolnak. Számomra ők az igazi radikálisok. Erre az elszántságra kell építeni. Természetesen, azt is el kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik elfáradnak, fásulttá válnak, nekik is igyekszem bizonyítani.

És mit tud ajánlani az otthon maradt szavazóknak?

Őszintén bízom benne, hogy frakcióvezetőként sikerül olyan hiteles, karakteres politikát felmutatni, ami újra vonzó lehet a választóknak.

'22-ben sokkal nagyobb jelentősége lesz a személyeknek a politikában. Dobrev Klára építésével is erre készül például a DK. Elképzelhető, hogy Jakab Péter is ott lehet Orbán Viktor kihívói között?

Az még messze van, de az is biztos, hogy individuumnak már most is nagy szerepe van. Sokan már most sem pártra, inkább személyre szavaznak. Ezért is fontos, hogy az önkormányzati választások előtt helyi szinten is hiteles jelölteket tudjunk felmutatni. Ha a 3200 darab végvárat sikerül megszereznie az ellenzéknek, akkor 2022-ben az országost is sikerül garantáltan elhódítani. Egy olyan jelölttel, akit választók hitelesnek tartanak, véget vethetünk annak az őrületnek, amit Orbán-rendszernek hívnak.

Mire van szüksége Orbán Viktor potenciális kihívójának?

Hitelességre, erőre, kitartásra. A legfontosabb, hogy tudjanak velem azonosulni a választók, érezzék, hogy egy vagyok közülük. De ugyanilyen fontos az is, hogy erőt sugározzak, mert erővel állok szembe, és kitartó legyek, akkor is menjek előre, ha Kövér László havonta szórja rám a büntetéseket.