A Fidesz nem tudta elhallgattatni az Orbánt a parlamentben elszámoltatni akaró jobbikost

Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője mindössze 38 másodpercet kapott Latorcai János levezető elnöktől. A politikus Orbán Viktornak kívánt kérdést feltenni a parlamentben:

"Jakab Péter képviselőtársam rossz ajándékot adott Önnek, hiszen Ön nem is fogadta el a zacskó száraztésztát, halkan jegyzem meg, hogy Kocsis Máté Öntől rögtön le is nyúlta. Valószínűleg egy luxus repülőjegyet kellett volna adnia valamelyik BL-mérkőzésre, azt elfogadta volna. Nézzük, hogy mit tudunk Öntől, vagy az Ön környezetéből. Önnek a legfőbb hobbija az uralkodáson kívül a foci, a világvégére is hajlandó elmenni egy jó kis labdarúgó mérkőzésre, és az utazásai jórészt magánrepülővel teszi meg. Van valami beteges vonzódás a luxusgépekhez az Ön részéről, hiszen..." - és itt vége is szakadt a felszólalásnak.

A kormánypárti levezetőelnök az egész napra kizárta volna ezután Szilágyi Györgyöt, azonban csak 95 kormánypárti politikus szavazott erről (ők mind igennel), és így nem volt határozatképes a parlament - tehát Szilágyi György folytathatta, és feltehette a kérdéseit.

Egyébként arra emlékeztette a jobbikos képviselő a miniszterelnököt, hogy az egymilliós vagyonából nem tudná finanszírozni ezeket az utakat (pedig Csányi Sándor szerint Orbán Viktor fizetni szokott az utakért), ha pedig Garancsi Istvántól ajándékba kapja ezeket az alkalmakat, azt pedig fel kellene tüntetnie a vagyonnyilatkozatában.

Szilágyi György arra szólította fel Orbán Viktort, hogy mondja el a nyilvánosság előtt, miből fizeti az utakat, van-e eltitkolt vagyona, titkos bankszámlája.

Orbán Viktor olvas Béli Balázs

Orbán Viktor válaszában azzal érvelt, hogy ő magánemberként és miniszterelnökként is minden szabályt betart, illetve a Mentelmi bizottság hozott egy határozatot, amihez ő tartja magát. És amúgy is találkozott Szilágyi Györggyel a riói olimpián.

Szilágyi viszontválaszában arra emlékeztette Orbán Viktort, hogy a riói útról mindkettőjük számlája megvan, hiszen akkor a magyar államot képviselték ott.

Majd felhozta, hogy miközben Orbán Viktor a "keresztény Európa bástyájának" tartja magát számon, nem volt ott Csíksomlyón meghallgatni Ferenc pápát, és inkább Csányi Sándor gépével Madridba utazva megnézte a BL-döntőt.

Orbán Viktor szerint azért nem volt ott Erdélyben, mert nem lehet Áder János köztársasági elnökkel egy helyszínen (a repülőútjairól nem beszélt - a szerk.)