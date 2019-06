Egyre nagyobb az esélye, hogy Boris Johnson vezesse a brit konzervatívokat

Boris Johnson volt brit külügyminiszter kitűnő vezetője lenne a kormányzó brit Konzervatív Pártnak - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a The Sun című brit lapnak nyilatkozva. Egyúttal kifejtette azt a véleményét is, hogy Theresa May távozó brit miniszterelnök minden kezdeményezést az Európai Uniónak engedett át a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről folytatott tárgyalásokon.