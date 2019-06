Nincs előrelépés a szombathelyi foci ügyében

Nem támogatja a feltételek szűkítésével járó támogatás lehetőségét a szombathelyi közgyűlés – értesült az Alfahír.

Az éjszakába nyúló közgyűlésen úgy döntött a képviselő-testület, hogy továbbra is fenntartja az egyszeri 150 millió forintos támogatás feltételeit. Mint ismert: az idén 100 éves egyesület óriási adóssággal küszködik. A jelenlegi pletykák szerint több mint 500 millió forint a tartozás.

Óriási adóssággal küszködik a szombathelyi foci | Alfahír Feltétel nélküli segítséget vár a Szombathelyi Haladás tulajdonosa az önkormányzattól, miközben a klub adóssága többszázmilliós nagyságrendű lehet. Helyi lapértesülések szerint a játékosoknak legalább kéthavi járandósággal tartoznak. Nehéz idők járnak az idén 100 éves szombathelyi futballra. A Haladás labdarúgóklub az idén, a nagyszerű hajrá ellenére, sereghajtóként esett ki az NB1-ből.

A Haladás jelenleg több játékos felé is tartozik 1-2 havi járandósággal. A klub ezért 150 millió forint támogatást kért az önkormányzattól, amit azzal indokoltak, hogy ha nem kapják meg ezt a pénzt, akkor a csapat nem indulhat a következő bajnoki szezonban az NB2-ben.

Az MLSZ szabályzata ugyanis nem engedi meg, hogy a csapatot működtető kft. alaptőkéje mínuszba menjen.

Azonban ez a 150 millió forintos támogatás csupán az adósságok egy részének törlesztésére lenne elég.

Áprilisban az önkormányzat felajánlotta, hogy segít a Haladást tulajdonló Kft.-nek, azonban ezt a támogatást feltételekhez kötötte, amit a Haladás Kft. visszautasított.

Majd az újabb ajánlat az önkormányzat részéről az volt, hogy a 150 millió forintot tagi kölcsönként adják a Szombathelyi Haladás Kft. részére. Azonban ezeket többek között olyan feltételekhez kötötte a képviselő-testület, hogy a Kft. vállalja működésének teljes átvizsgálását az önkormányzat által kiválasztott szakértő által, de a kft-nek nem lesz vétőjoga a szakértő kiválasztásában, illetve a kft. vállalja, hogy a 2019. évi, a 2020. és a 2021. évi 50-50 millió Ft összegű támogatásokat kizárólag a tagi kölcsön visszafizetésére használja fel.

Mivel nincs megegyezés a klub és az önkormányzat között, így nem tudni mi lesz a Haladás sorsa. A városban keringő pletykák szerint Homlok Zsolt - Mészáros Ágnes férje - megvásárolhatja a Haladás labdarúgó csapatát működtető kft-t.

Ha mégsem lesz vevő vagy megoldás az egyesület problémáira, akkor lehetséges, hogy a klub nem a másodosztályban, hanem a megyei bajnokságban folytatja a következő idényt.

A Fideszes polgármestert leszavazták a helyi hírlap ügyében

A város fideszes polgármestere, Puskás Tivadar ismét elővette a szombathelyi név használatát, vagyis a Szombathelyi Hírlap ügyét, azonban a szintén kormánypárti alpolgármester, Koczka Tibor nem támogatta az újratárgyalást.

Koczka Tibor a helyi hírlap ügyében a múlt héten úgy nyilatkozott az ugytudjuk.hu oldalnak, hogy

30 évig voltam újságíró, tucatnyi lapot adtam ki, főszerkesztettem, szerkesztettem vagy tudósítottam. Az én értékrendemmel, újságírásról vallott nézeteimmel, elveimmel nem összeegyeztethető ennek a lapnak stílusa, tartalma. A közgyűlés kétszer is döntött arról, hogy Szombathely nem kívánja a nevét adni ehhez az újsághoz… Aki akár csak egy lapszámot is látott, az tapasztalhatta, hogy ennek az újságnak a témaválasztása, tartalma fényévnyire van a keresztény, konzervatív értékektől, s ezt nagyon sokan jelezték felém a jobboldalról.

Az elmúlt hónapokban ellenzéki többségbe került szombathelyi közgyűlés úgy döntött, hogy elveszik a névhasználatot a szombathelyi hírlaptól is, ugyanis azon a véleményen voltak, hogy a lap súlyosan sértő tartalommal jelenik meg, és közben a bíróság is kimondta, hogy egy szombathelyi polgárra nézve személyiségi jogsértést követett el, így vegyék vissza a névhasználatot a laptól. Az újságban több alkalommal is lejárató cikkek és rágalmak hangzottak el a városi közgyűlés ellenzéki tagjai ellen.

Kedden azonban a polgármester ismét napirendre tűzte a lap ügyét, amelyet a közgyűlés leszavazott, míg Koczka Tibor nem vett részt a szavazáson.