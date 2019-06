Etikai aggályok a Fidesz szombathelyi polgármesterjelöltjével szemben

A Jobbik Vas megyei közgyűlési frakciójának vezetője, Rába Kálmán pénteki sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lehet valaki egyszerre jegyző és polgármesterjelölt is. Arra a csütörtöki hírre reagált, hogy Fidesz Balázsy Pétert, a Vas megyei önkormányzat hivatalvezetőjét nevezte meg szombathelyi polgármesterjelöltjének.

Az ugytudjuk.hu tudósítása szerint Rába köszönetet mondott Balázsynak az elmúlt négy és fél évért. Szerinte ugyanis Nagy körültekintéssel végezte a munkáját, sajnálja, hogy most befejezi a pályafutását. Arra is kitért, ha Balázsy októberben polgármester lesz, akkor azért nem tud visszatérni, ha pedig nem választják meg akkor azért, mivel a pozícióját addig is be kell tölteni.

A Jobbik képviselője azt mondta, hogy ugyan jogi akadálya nincsen annak, hogy valaki egyszerre legyen jegyző és polgármester, etikailag azonban erősen aggályos a dolog.

Rába bízik benne, hogy Balázsy le fog mondani a jegyzői állásáról, illetve azt is mondta: sajnálja, hogy Balázsy a gyűlölet vámszedőinek, a gyűlölet kufárjainak csapatához csatlakozott. A jobbikos politikus felkérte Balázsy Pétert, szüntesse meg a munkaviszonyát a Megyeházán.