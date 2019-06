Eltűnt TAO-milliók Csepregen?

Az idén 95 éves sportegyesület a megszűnés szélére került, miután a szezonzáró banketten közölték a játékosokkal, hogy öt, - más hírek szerint - 20 millió forintnyi TAO-támogatással nem tud elszámolni az egyesület.

A megyei első osztályban a középmezőnyben végzett az idén 95. születésnapját ünneplő Csepreg SE (CSSE). A klub azonban most úgy tűnik a megszűnés szélére került, miután kiderült, hogy az elmúlt években felvett TAO-támogatásokkal nem tud elszámolni az egyesület, ezért várhatóan a megyei harmadosztályba (összességében hatodosztály) esnek vissza.

Az Ugytudjuk.hu információi szerint

a hétvégi szezonzáró banketten behívták az öltözőbe a focistákat, ahol közölték velük, hogy az egyesület több mint ötmillió forintnyi TAO-pénzzel nem tud elszámolni.

Az MLSZ szabályzata szerint ez esetben a klubnak vissza kellene fizetnie a támogatást, ám a klub és az önkormányzat is közölte a játékosokkal, hogy nincs miből visszatéríteni a felvett összeget.

Az egyesület a saját facebook-oldalán úgy reagált az esettel kapcsolatban, hogy

„a pályán kívül sajnos elbántak a csapattal. Hiányzó tao-milliók, korábbi vezetőség sorozatos rossz döntései, illetve az önkormányzat nulla támogatásával ide jutott a csepregi labdarúgás. Odáig, hogy egy olyan fiatal csapatot tettek tönkre, ahol nem voltak fizetett játékosok, amit a barátság vitt előre és tartott egyben… Sajnos ez a gyönyörű sport sem tud megmaradni a maga szépségében, a politika ebbe is beleszólt.

Az Önkormányzat hárítja a felelősséget

A város kormánypárti polgármestere, Vlasich Krisztián tagadja, hogy az önkormányzat tehetne a klub körüli kialakult helyzetért. Az önkormányzat egy közleményt is kiadott, amelyben az áll:

"Felszólítjuk a Csepregi Sportegyesület vezetőségét, hogy nagy nyilvánosság előtt, Csepreg Város Önkormányzatára tett negatív, sértő és valótlan megnyilvánulásai miatt kérjen bocsánatot, és adjon ki helyreigazítást, hiszen megalapozatlanok a közzétett állítások."

A város önkormányzata szerint 2014 óta, 78 millió forinttal támogatták a városi sportéletet, ezzel együtt a labdarúgást is. Az egyik helyi játékos azonban úgy fogalmazott, hogy a polgármester csak akkor tűnt fel, amikor kampány volt, akkor is csak egy fotó erejéig volt látható a pálya környékén. Hozzátette, hogy az önkormányzat annyira nem törődött az egyesülettel, hogy a legtöbbször maguk a játékosok tartották fenn a pályát, illetve ők fizették a saját felszerelésüket is.

Família Kft.

A polgármester körül számos helyi pletyka kering: a helyi szóbeszéd szinte tényként kezelte azt, hogy évekig Csepreg polgármestere kívülről beleszólt a labdarúgó klub működésébe, sőt volt olyan időszak, hogy papíron edzői feladatokat is ellátott. A polgármesterrel rokoni, illetve baráti kapcsolatban álló személyek is feltűntek a vezetőségben. De Vlasich sógora is sokáig az egyesület edzője volt és vélhetően ők szervezték be később a klub jelenlegi elnökét, aki egyébként a sógor éttermében pincérként dolgozott.

A város önkormányzati képviselője, Varga Dániel szerint már tavasszal elindította a NAV a végrehajtást az egyesület ellen. Hozzátette, hogy

„semmiféle hivatalos dokumentáció nincs arról, hogy a 2015/2016 óta felvett közel 20 millió forintnyi TAO-támogatást mire költötte a klub.”

Varga Dániel kiemelte, hogy a Csepregre érkező TAO-támogatások kapcsán is megfigyelhető pár furcsaság. Az érintett időszakban a források nem csepregi cégektől érkeztek, volt néhány cég a közeli nagyvárosokból, mint például Szombathely és Sopron, de az ország más régióiból is fontosnak érezték a helyi futball támogatását.