Nincs visszaút: Kálmán Olga egyenesen előre

Akasztják a hóhért: csípős interjút készített az Index a DK-s főpolgármester-jelöltté avanzsált Kálmán Olgával, aki most megtapasztalhatta, hogy milyen nehéz is egyenesen, ha nem ő kérdez, hanem neki kell válaszolnia. Pikáns történelmi adalék, hogy korábbi tévéműsorai Egyenes beszéd, majd Egyenesen címmel futottak, nem véletlen, hogy programjánál is ezt az „egyenességet” lovagolták meg, lévén, hogy az Egyenesen Budapestért elnevezéssel olvasható. Ám ahogy a program is inkább feszes, mint egyenes, úgy Kálmán Olga is csak feszengett, kerülve az egyenességet. Az interjú egy pontján megkérdezték tőle, hogyan éli meg, hogy lezárult a médiás pályafutása, amikor beszállt a politikába, és ahonnét nincs visszaút. „Nem gondolkodom azon, hogy van-e visszaút” – felelte Kálmán Olga. Mindig megmosolygom, amikor egy újságíró vehemensen bizonygatja, hogy ő bizony független és milyen szakmaiatlan, illetve „elvtelen/etikátlan”, ha egy újságíró nem az. Abban nem hiszek, hogy politikai alapon egy újság vagy egy újságíró független lehet, mindenhol vannak kimondott vagy ki nem mondott irányvonalak, ahogy mindenkinek van személyes meggyőződése is. Pénzügyileg lehet egy sajtótermék a politikától független, de tulajdonosi érdekek, értékek így is mindenhol vannak. A függetlenség nem (vagyis nem feltétlenül) függ össze a sokat hangoztatott szakmaisággal. Vannak műfajok, ahol az objektivitás szükséges, más esetben megengedett, sőt a műfaj sajátossága a karakteres szubjektivitás. Kálmán Olga éveken át a saját független objektivitását hangsúlyozta (bár valójában sosem tűnt annak), miközben láthatóan nem minden előzmény nélkül sorolt be a Demokratikus Koalícióhoz. Nem az a baj, hogy elvállalta Gyurcsányék felkérését és a DK főpolgármester-jelöltje lett, hanem az, hogy az egész hitelességét a független objektivitásra építgette, most azonban kiderült: álarc volt ez csupán, amit szemrebbenés nélkül el tudott dobni. Innen pedig nincs visszaút. Másrészről, ha másban még nem is, de abban már mindenképpen politikus, hogy gyorsan vált álarcot, egyenesen előre néz, se oldalra, se hátra és mindenre van magyarázata. Meglátjuk, ez az út mennyire vezet messzire neki.