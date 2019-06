A fekete mágus felfalta az operett forradalmat: Gyurcsány Ferenc az előválasztás győztese

Papíron Karácsony Gergely nyerte a mai budapesti ellenzéki előválasztást, ám az óbaloldal főpolgármester-jelöltje jobban teszi, ha már most rábukik kedvenc Zwack típusú gumibogyószörpjére, és októberig le sem mászik róla.

Mert Tarlós István ellen édeskevés lesz a szocialista nyugdíjasokat andalító bazsalygás, meg sem fogja tudni szorongatni a fideszes főpolgármestert, legfeljebb az áldozati bárány szerepét tudja majd eljátszani. Pont, ahogy Zuglóban is teszi az MSZP és a Fidesz háttéralkuinak darálójában. Felesleges is rá több szót vesztegetni.

Az igazán érdekes kérdés az: ki nyert a legtöbbet a mostani helyzeten?

Aki pedig most, Tarlós Istvánon kívül, pezsgőt bonthat az eredmény láttán, nem más, mint

Gyurcsány Ferenc.

A DK elnökének ugyanis minden húzása bejött, amit a fővárosi ellenzéki bohóckodás kezdetén eltervezett.

A Tarlóssal szemben legesélytelenebb zoknibáb győzelmén túl ugyanis a legfontosabb célja nem volt más, mint beugratni az EP-választás sikerén felbuzdult Momentumot egy méretes arcvesztésbe, ami maradéktalanul össze is jött.

A három versenyző közül az egyedüli értelmes koncepcióval/programféleséggel rendelkező Kerpel-Fronius Gábor nagypolitikai karrierje ugyanis a most szerzett 9792 szavazattal véget is ért, őt többet érdemi megmérettetésen elindítani legfeljebb annak ódiumával lehet, hogy még Karácsony Gergely is csuklóból betonba döngölte.

A nagykalapács szerepét pedig arra a Kálmán Olgára osztotta a volt miniszterelnök, aki volt olyan naiv, hogy független, szakmai újságírói múltjának hitelét egy mozdulattal felélve, hatvannégy-fogas bazári vigyorral coming outolt a volt miniszterelnök mellett.

Ahogy korábban megjósoltuk, Gyurcsány politikai kromofágja bizony nem csak megégette a jobb sorsra érdemes egykori sajtómunkást, a vereséggel gyakorlatilag minden jövőbeli lehetőséget is elvágott közéleti érvényesülése előtt.

Ezt valószínűleg ő maga is kiválóan érzékelte, amikor már arra sem vette a fáradtságot, hogy megjelenjen az eredményhirdetésen, hogy Kerpel-Fronius társaságában kínosan feszengve örüljön az MSZP-s győzelemnek. Facebook-videójából is kitűnik, mennyire tarthatja utólag megérősnek, hogy Dobrev Klára mellett feszíthetett egy kerti asztalnál, amikor bejelentette, hogy táncos-komikust csinál magából...

És ha már Dobrev Klára, akkor lessünk bele a nagy játékos kártyáiba is egy kicsit! Gyurcsány Ferenc ugyanis jelentősebb szerepet szán feleségének egy EP-választási második helynél, az legfeljebb a főpróba volt:

legyünk nyugodtak, 2022-ben Klára asszony egyenesen Orbán Viktor ellenében készül majd a rajtvonalhoz állni.

És ha ott sem jön össze az első hely? Vigaszágon még mindig megmérkőzhet egy évvel később Tarlós István ellenében, egy olyan budapesti ellenzéki térfél uraként, ahol az MSZP csupán egy újabb vereséget tud majd felmutatni, és ahol a Momentum lendülete még az ellenzéki pártok egy részének küzdelmében is csupán a legutolsó helyre volt elég.

"Új szereplők kellenek"

- nyilatkozta a DK elnöke a Magyar Narancs június 13-ai számában, és szemernyi kétségünk se legyen, hogy ő majd kész lesz szállítani a nagy ellenzéki padlássöprés után üresen álló szűz földre ezeket az "új" szereplőket:

olyan bábokat, akiknek mosolygós fizimiskája mögött ő és érdekköre fészkel, rejtett parazitaként vagy akár egészen kendőzetlen módon.

A fehér lepellel letakart, nagy halott - Budapest -, pedig továbbra is zsákmány marad, csak most egy cinikus politikai hűbéres kaszt helyett egy cinikus politikai családi vállalkozás rágja majd tovább tetemét, melybe ki tudja, lehel-e még új életet valaha egy arra sokkal hivatottabb, tiszta közéleti erő.