Keresztes László Lóránt: "a műanyag popkultúra fog érvényesülni a politikában"

Van még centrum? Többek közt erről, és a ballib emlékezetről is kérdeztük Keresztes László Lórántot, az LMP frakcióvezetőjét. Gyurcsány Ferenc árnyékában készült az interjú.

Az EP-választások estéjén megsemmisült a centrum?

Hiszem, hogy nem. Viszont nagyon súlyos hibákat követtek el azok, akiknek felelőssége a centrum építése. Többen is - köztük Puzsér Róbert – megfogalmazták, hogy milyen hibákat követett el az LMP és a Jobbik. Ezek jó részével egyetértek.

De amúgy megkezdődött egyáltalán a centrum építése?

A decemberi események nem kedveztek a centrumépítésnek. Nagyon együtt mozgott az ellenzék, egyébként fontos ügyekben, de közben elmulasztottuk élesebben megmutatni a különbséget a centrumerők és a hagyományos ellenzéki pártok között. A választók egyre inkább csak Orbán-szövetséges és Orbán-ellenes erőket láttak. Nem politizáltunk elég bátran és elég világosan.

Arra gondol, hogy Önök nem lógtak az MTVA-székház különböző korlátjain?

Egyértelmű és világos értékválasztás volt, hogy mi nem lógtunk a korlátokon és jó döntésnek tartom, hogy az LMP politikusai nem kerültek méltatlan helyzetbe. Szerintem semmilyen módon nem járult ez hozzá az ellenzék erősödéséhez, sőt, nagyon sok ember előtt lejáratta magát az ellenzék azokkal az akciókkal, amik a későbbiekben kicsit művinek is bizonyultak.

Ha már felhozta Puzsért; a független főpolgármester-jelölt szerint van Gyurcsány Ferencnek egy darálója, ezen az LMP már átment, vagy még benne van?

Az LMP egy elég speciális formáció, minket elég sokszor ledaráltak, elgázoltak, megpuccsoltak, de valahogy mindig össze tudtuk szedni magunkat. Attól nem tartok, hogy ez LMP számára ne lenne folytatás, ne tudjon tovább haladni azon az úton, amelyen 10 évvel ezelőtt elindult. Hozzászoktunk ahhoz, hogy vannak nagyon komoly hullámvölgyek, de az biztos, hogy ha nem szedjük össze magunkat, és nem tanulunk ezekből a hibákból vagy esetleg rosszul értelmezzük a helyzetet, akkor nagyon-nagy baj lesz. Továbbra is meggyőződésem, hogy a helyes út, az ellenzéken belüli centrum építése, egy olyan alternatíva, amely kihívást jelenthet Orbán Viktor számára, hiszen képes lehet onnét szavazókat elhozni.

Keresztes László Lóránt Béli Balázs

Mekkora veszélyben van az LMP, vagy ha tetszik, a centrum Gyurcsány darálójától?

Az LMP és a Jobbik is nagyon nehéz helyzetben van most. Mind a két pártnak tanulnia kell a kudarc okaiból. A legfontosabb, hogy nagyon távol kerültünk attól a politikai retorikától, politikai munkától, ami korábban jellemezte akár a Jobbikot, akár az LMP-t. Mindkét párt látszólag feloldódott az ellenzéki olvasztótégelyben, és ennek meg is itta a levét. Most mindkét pártnak újra meg kell találnia a saját politikai üzeneteinek a lényegi elemeit. Mi, az LMP-nél, egyértelműen ebbe az irányba szeretnénk elindulni.

Ennek ellenére, az EP-választás után 2-3 nappal, megszűnt a centrum budapesti változata, miután az LMP kihátrált Puzsér Róbert mögül.

Az biztos, hogy az önkormányzati választás egy igen különleges helyzet. Egyébként a budapesti szervezeteink vannak döntési helyzetben, én ebbe semmiféleképpen sem szeretnék beleszólni, annál is inkább, hogy már nem vagyok társelnök. Vidéki frakcióvezetőként nem dolgom, hogy véleményt nyilvánítsak. Ugyanakkor egyetértek Puzsérral abban, hogy a fővárosban is sokkal határozottabban kellett volna politizálni és keményen konfrontálódni akár Karácsony Gergellyel, a hozzá köthető botrányokat az asztalra tenni. Szerintem ez lett volna az egyenes út, és így sikeresebbek is lettünk volna. Amúgy bízom benne, hogy olyan helyzetet találnak a budapesti kollégáink, akár kerületi szinten, ami, bizonyos elvi keretek megtartásával, lehetőséget biztosít az együttműködésre, amellyel végül meg lehet verni a Fideszt.

És azt eldöntötte már, hogy melyik pécsi polgármesterjelöltre szavaz?

A jelenleg versenyben lévő polgármesterjelöltek közül egyikre sem tudom jó szívvel leadni a szavazatomat. Sajnos azt látom, hogy olyan figurák készülnek visszajönni, akik már keservesen megbuktak, és akiknek a nevét finoman szólva sem lehet a dicsőségfalra írni. Ha háromszor levitézlett és megbukott városvezetőket akarnak újraindítani, abból a csúnya bukta lehet. Az emberek ennyire nem feledékenyek.

Ezt értékelhetjük úgy, hogy Keresztes László Lóránt nem fog a NER leváltására szavazni?

Csak akkor lehet leváltani a NER-t, ha megvan a kellő garancia arra, hogy az ellenzéki jelölt személye valódi változást hoz. Pécsett van egy budapesti ejtőernyős, Vári Attila, akit egyébként remek sportembernek tartok, de hasonlóan Páva Zsolthoz, a Fidesz helyi kiskirályának a bábja, és tökéletesen alkalmatlan arra, hogy a várost vezesse. A másik oldalon pedig ott van a bizonyos ellenzéki szervezetek által támogatott Péterffy Attila, aki viszont az előélete, a munkássága miatt az LMP, Magyarország zöld pártja számára teljesen vállalhatatlan. Szerintünk Péterffy személye nem garancia a változásra.

Ugyanakkor Mellár Tamás azt mondta nekem, hogy az LMP értelmezi rosszul a dolgokat, és most már nem a polgármesterjelölt személyét kell kritizálni, és amúgy pedig Péterffy Attila nem pártok, hanem a Mindenki Pécsért jelöltje.

Mellár Tamás mindig elmondja, hogy ő személy szerint nem tudja támogatni Péterffy Attilát, ugyanakkor, ha az egyesületében a többség támogatja, akkor ő nem fog keresztbe tenni. Körülbelül ilyen helyzetben van az LMP is. Láttunk egy olyan közéleti szereplőt, akit maximálisan alkalmasnak tartottunk, és akit Mellár Tamás, a Jobbik és az LMP közösen támogatott volna, de ez a személy sajnos nem vállalta a feladatot. Ugyanakkor mi következetesek vagyunk. Már áprilisban közöltük, nem tudjuk odatenni Péterffy neve mellé az LMP logóját, viszont mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy egy jelölt álljon szembe Várival, így vállaltuk, hogy nem indítunk el senkit. Korábban ezt hallottam a Jobbiktól is, azóta viszont már ezzel ellentétesen nyilatkoznak.

Viszont a körzetekben külön indulva, nem félő, hogy pont az Ön városában nem lesz képviselete az LMP-nek?

Biztos vagyok benne, hogy önállóan is mandátumot fogunk szerezni. De ismétlem, mi végig kitartottunk az eredeti megállapodás mellett, de gyakorlatilag kiszorítottak minket. A DK-tól egyébként ki is szivárogtak olyan hírek, hogy kifejezetten nem szeretnék látni az LMP-t az együttműködésben. No meg olyan botrányos megnyilvánulások, amely szerint ők finoman szólva sem tartják saját magukat hitelesnek. Az LMP a fővárosban és több más vidéki településen részt tudott venni az ellenzéki megállapodásokban, a pécsi helyzetért vállalja a többi ellenzéki párt a politikai felelősségét, és ne pedig az LMP-t gyalázzák. De természetesen azt szeretném, hogy a számomra legfontosabb városban kialakuljon egy hiteles és nyerő ellenzéki formáció.

Ha már emlékezet, a baloldal sem feledékeny az LMP-vel szemben. Akkor tudatosult bennem, hogy nem lehet sikeres az LMP EP-kampánya, amikor Rónai Egon az ATV-ben arról kérdezte Vágó Gábort, hogy miért akar a belvárosba esőerdőt telepíteni. Mi a baja még mindig a balliberális oldalnak az LMP-vel?

Azt hiszem, ezzel a kérdéssel nagyon élesen megvilágította, hogy milyen helyzetben kellett nekünk politizálnunk. Az LMP két tűz között volt a választásokat megelőzően. A leggusztustalanabb módon a DK-közeli Nyugati Fény fröcsög ránk, olyan szóhasználattal támadják az LMP-t, ami becsületére válna a Pesti Srácoknak is. Ezt kellene az embereknek összeraknia, hogy ez kinek és miért is jó.

Nem az LMP-s társelnökök személye volt a gond? Önről lehet tudni, hogy nemzeti gondolkodású, Demeter Márta pedig azóta célpont, amióta az MSZP-ből távozva nem a DK-ba ült át.

Benne lehet ez is a pakliban. De az biztos, hogy amikor Márta (Demeter Márta - a szerk.) a kormányzati támadások fókuszába került, nem igazán lehetett látni, hogy a balliberális portálok kiálltak volna mellette. Ezzel együtt kell élnünk, ezért kell nekünk egészen máshogy politizálni.

Tízmillió lépéssel ismét lehet más a politika?

Egy ilyen választási eredménynek következménye kell, hogy legyen, ezt vállalta is a párt teljes vezetése, és lemondott. Ugyanakkor tanulni is kell. Olyan brutálisan erős a propaganda fala, hogy azt az eddigi politikával nem lehet áttörni. Ezért vállalkoztunk arra eddigi elnöktársammal, és más képviselőtársaimmal, kollégánkkal, hogy az energiánk jelentős részét ezután arra fordítjuk, hogy az emberek között legyünk, szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük. Ez nem egy egyszeri országjárás, nem kampány, nem egy projekt, hanem szemléletváltás.

Ez pont úgy hangzik, mint amikor a választási vereség után egy random ellenzéki politikus feltalálja a spanyolviaszt.

A bejelentésünk után én is olvastam olyanokat, hogy az LMP fölfedezte a vidéket. Ez marhaság, hiszen én egész életemben vidéken éltem, sőt politikusi pályafutásom előtt is a vidéki lét problémáival foglalkoztam szakmai szinten. Látom, hogy mi a különbség a kormányzati propaganda, és a valóság között, látom, hogyan omlanak össze rendkívül fontos rendszerek Magyarországon. Ezt akarjuk jobban megismerni, és erőteljesen megjeleníteni. Közben segíteni is akarunk, ott ahol tudunk, konkrét ügyekben. Sokan beszéltek már erről, viszont olyat még nem láttam, hogy valaki ennyire komolyan vette volna ezt a vállalást. Nem 36 óra alatt fogjuk végig rohanni az országot egy szelfibottal, hanem átformáljuk a képviselői munkát. Célunk, hogy a következő két évben az ország minden egyes szegletébe eljussunk, lefeledve minden mikrotérséget, minimum 500 települést meglátogatva. Az összegyűjtött információkat, az emberek véleményét, problémáit pedig nagyon-nagyon keményen közvetíteni fogjuk a parlamentben, és szembesítjük ezekkel a kormányzatot.

Keresztes László Lóránt Béli Balázs

Tudna néhány konkrétumot mondani?

Rengeteg helyre hívnak minket, amióta ezt meghirdettük. Pár napja elutaztunk Tamásiba, ahol az egyik városrészben olyan borzalmas a helyzet, hogy még egészséges ivóvíz sincs, se normális út, és hiába fordulnak az önkormányzathoz. Rengetegen vártak minket. De jártunk Hidason, ahol brutális talajszennyezés történt régebben, és ez máig mérgez. Megyünk egy Pécs melletti szegregátumba is, de budapesti kerületből, Győrből, Heves megyéből, Dél-Somogyból is kaptunk már megkereséseket. A téli rezsicsökkentés kiterjesztésének tapasztalatából tudjuk, lehet eredményeket elérni a minisztériumoknál, ha kitartóan, kellő alázattal képviseljük az embereket. Ha viszont ennek a munkának sem lesz eredménye a következő években, akkor már én is tanácstalan leszek, hogy mit is lehet kezdeni Magyarországon a kormányzati propagandával szemben.

Mennyiben fogja támogatni Önt ebben az LMP? Keresztes László Lóránt volt az egyik társelnök, akinek a működése alatt történelmi mélypontra került az LMP. Nem tart attól, hogy a hírhedt etikai bizottság, illetve az új elnökség felelősségre fogja vonni?

Mi testületileg vállaltuk a politikai felelősséget, szemben pl. más, szintén rosszul szerepelt pártok vezetőivel. De azt a közösségnek kell eldöntenie, hogy ki, mennyire tette oda magát az elmúlt évben, és a kampány alatt, és becsülettel végezte-e a munkáját. Attól függetlenül, hogy lemondtunk a társelnöki pozícióról, kiemelt szerepünk és feladatunk van a párton belül, Márta frakcióvezető-helyettes, én pedig a frakció vezetője vagyok, és ez így marad a továbbiakban is. Az LMP országgyűlési frakciója változatlan marad.

Annyiban aktuális a felvetés, hogy Sallai Róbert Benedek azután lépett ki formálisan is az LMP-ből, miután Kanász-Nagy Máté közölte, rehabilitálni kellene Szél Bernadettet.

Semmiképpen nem elegáns, hogy egy volt országgyűlési képviselőnk nyilvánosan jelenti be, hogy szakít a párttal, de ez nem azt jelenti, hogy bizonyos dolgokban ne lenne igaza.

Ez szép volt! Visszatérve az EP-kampányra. Miért nem sikerült a zöld politikát a kellő eredménnyel képviselni? Illetve, mi az akadálya annak, hogy a klímapolitika ennyire elutasított téma Magyarországon?

Komoly hiba a részünkről, hogy a zöld gondolatból nem sikerült politikaszervező tényezőt képeznünk. Miközben a társadalom egyre nagyobb rétegében, a jobboldali, baloldali, a liberális és LMP szavazói között is jelen vannak a fenntarthatóság képviselői, de nem szerveződtek egy politikai táborba. Azt is végig kell gondolnunk, hogy kellőképpen érthetően beszéltünk-e erről, nem volt-e túlzottan elvont a kommunikációnk, nem szűkítettük-e le nagyon az üzeneteinket a környezetvédelem kérdésére. Az ökopolitika társadalmi, gazdasági és a környezeti összefüggéseknek a rendszere, messze nem csak a környezetvédelemről szól. Volt is az LMP-n belül elég sok vita arról, hogy milyen összefüggésben áll a migrációs krízis ezekkel a környezeti kérdésekkel. Nekünk meggyőződésünk volt, hogy bele kell állnunk bevándorlással kapcsolatos politikai konfliktusokba a kormánnyal szemben is, viszont a Kongresszusunk úgy döntött, hogy nekünk nincs esélyünk a szűk lehetőségeink miatt ebből a csatából jól kijönni, ezért leszűkítettük a kommunikációnkat a környezetvédelemre. Nem tudom kijelenti, hogy ez volt az oka a kudarcnak, de az biztos, hogy nekünk, a társelnököknek nagyon határozott véleményünk volt arról, hogy beszélnünk kell a migrációval kapcsolatos összefüggésekről, ám ebben kisebbségben maradtunk. Ezután viszont intenzíven vissza fogunk térni erre a vonalra. El akarjuk magyarázni azt, hogy amikor Orbán Viktor megvétózza az EU-s klímatervet, azzal ő lesz a leginkább felelős a magyar vezetőpolitikusok közül a migrációs nyomás növekedésért. Ezzel mindannyiunk jövőjét teszi kockára. Mert Európa érdemben részt tudna venni a globális politika alakításába, a klímaváltozás megállításába. Ha ez nem történik meg, olyan brutálisan fog növekedni a migrációs nyomás, hogy azután semmilyen tüneti kezelés sem lesz elegendő. Amikor milliók fogják elveszíteni az életterüket, és elindulnak Európa felé, semmilyen határvédelem nem fogja megállítani őket. Orbánék tudják, de nem érdekli őket, hogy milyen mértékben árulták el a jövőnket és milyen felelősség terheli őket ezért. Nagyon sajnálom, hogy erről nem beszéltünk már 2015-ben is, a válság begyűrűzésének a kezdetén.

Milyen furcsa belegondolni, akkor a Fidesz még azt mondta, nincs migrációs helyzet Magyarországon.

Igen. Amikor Martonfára akartak telepíteni egy tábort, még mi tiltakoztunk ellene. Egyébként a martonfai polgármester, Bosnyák András az Új Kezdet tagjaként, formálisan LMP-s jelöltként indult az országgyűlési választáson. Ez azért szimbolikus, hiszen korábban Jobbik-tag volt. Akkor a Fidesz még azt mondta a tiltakozásunk kapcsán, hogy populista az ellenzék, hiszen csak néhány ezer menekültről van szó. Aztán rájöttek, hogy mekkora politikai fegyver migránsozás, ám cselekvés helyett csak plakátkampányba kezdtek. Amikor a Régiók Bizottságában Brüsszelben a plenáris ülésen vitatkoztam az EU bevándorlási főbiztosával, Dimitris Avramopoulosszal, a Fidesz delegáltjai - egy kivétellel - csendben maradtak. Az európai politikára pedig jellemző, hogy amikor én, mint zöldpolitikus beleálltam a vitába, akkor szélsőséges politikusnak neveztek. Pedig ez a bátor, szókimondó politika az útja az ökopolitika sikeresebb képviseletének, és ha lesz politikai táborképző ereje a zöldpolitikának Magyarországon is, akkor nagyon gyorsan elindul fölfelé az LMP támogatottsága is.

Másrészt a hazai zöldpolitika mögül eltűnt a rendszerkritika, a globalizációkritika, az EU-val szembeni kritika. Ahogy Ön is mondta, a fenntarthatóság nemcsak környezeti kérdés, társadalmi is, ám a gazdasági elittel szembeni fellépés nem jelenik meg egy Kossuth téri klímatüntetésen.

Nagyon igaza van. Viszont rendkívül súlyos károkat okozott a DK és a Fidesz primitív módon leegyszerűsített európai politikája is. Meggyőződésem, hogy az integrációnak nincs alternatívája, de az EU a jelenlegi formájában egy átláthatatlan, a multicégek több ezer lobbistája által rabul ejtett, antidemokratikusan és bürokratikusan működő monstrum, ami képtelen a legfontosabb problémákra normális választ adni. Ez volt a valódi tétje az EP-választásoknak, és valóban hiányzik Magyarországon az értelmes kérdések, kritikák megfogalmazása. Amikor arról beszélünk, hogy fontos számunkra a társadalmi igazságosság, akkor azt akarjuk, hogy a magyar fiatalok itt tervezzék a jövőjüket, és tisztességes béreket kapjanak, de amíg ez nem történik meg, és minden özönlik a magországokba, addig képtelenség a környezeti fenntarthatóságot megtartani. Ezek összefüggenek. Nézzük meg, egyes gazdasági érdekkörök milyen pozitívan fogadták a kibocsátó országokból érkező olcsó munkaerőt, miközben a migrációt kiváltó okok között ott van, hogy lerabolta Európa ezeknek a periférikus országoknak a természeti erőforrásait, most pedig lerabolná az emberi erőforrásait is – mert ők így tekintenek a nyomorúságos helyzetbe került emberekre. Ez beláthatatlan következményekkel jár majd. Ezekről a kérdésekről csak rendszerszinten lehet beszélni, másképp gyakorlatilag nincs értelme. Amikor én kritizálom az LMP-t, vagy a Jobbikot, akkor azért teszem, mert ezek a rendszerkritikus gondolatok kikerültek a politikai kommunikációból, és inkább csak populista szólamokra szorítkoznak. De bízom abban, hogy visszatalálunk az alapjainkhoz.

A jelenlegi felállás szerint azonban a multikat kiszolgáló populista rendszerrel szemben egy multikat kiszolgáló neoliberális erő emelkedett fel Magyarországon.

Nagyon komoly személyes csalódások értek engem. Sajnos, az LMP-ben is vannak olyan politikusok, akik olyan politikai erők felé sodródtak, amelyek minden szempontból az LMP elvi rendszerével szembenálló politikát képviselnek. A Momentum azt a neoliberális, multikat kiszolgáló politikát folytatja, amivel szemben az LMP megképezte magát.

Jó, de mindezt eladhatóan, trendin csinálják. Cseh Katka felül a vonatra, azzal megy el Brüsszelbe, majd elmondja, hogy a vasút csak akkor működik jól, ha privatizálják.

A Momentum kampánya, eredménye előtt egyébként le a kalappal, azonban ijesztő, hogy úgy tudtak sikeresek lenni, hogy nem politizáltak. Nem tettek politikai állításokat, csak szlogeneket pufogtattak. Ha végigvesszük, hogy milyen elképesztő hatásai lennének a vasút, vagy általánosságban a közszolgáltatások piacosításának, akkor nyilvánvalóvá válik, ez a nemzeti érdekekkel teljes mértékben ellentétes. Az EP-kampány nem a lényegi kérdésekről, hanem a látványelemekről szólt. Okés, ügyesnek kell lenni az online térben, jó arculatot kell felépíteni, friss és kedves politikusokat kell odaállítani a kamerák elé, de ez még mindig kevés. Ha nincs bátor politika, ha nincsenek politikai konfliktusok, akkor ez a műanyag popkultúra fog érvényesülni a politikában, és annak beláthatatlan következményei lesznek a magyar jövőre nézve.

Keresztes László Lóránt Béli Balázs

És miközben XXI. századi pártokról beszélünk, a legnépszerűbb magyar politikus az Instagramon Gyurcsány Ferenc.

No comment.

Joggal várhatjuk el az Insta-generációtól, hogy ugyanúgy tekintsenek Gyurcsányra, a 13 évvel ezelőtti eseményekre, mint mi?

Nekik Gyurcsány Ferenc semmit nem jelent. Ez tény, ez a helyzet, de ha mi ez ellen nem tudunk tenni, és nem tudjuk a politikát a tartalmi kérdések irányába visszaterelni, akkor vállalnunk kell a következményeket.