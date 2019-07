Jogerős: hazugság volt, hogy Vona Gábornak homoszexuális kapcsolatai lettek volna

Kezdjük a lényeggel: a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon eljáró tanácsa a mai napon nagyrészt helybenhagyta az első fok döntését, és jogerősen is kimondta,

Terry Black (polgári nevén Rácz Károly) és Amanda Elstak (polgári nevén Rási Zoltán Zsolt) transzvesztita előadóművészek, valamint a TV2, a Ripost, a Lokál, Pesti Srácok, illetve az Origo megsértették Vona Gábor jó hírnevét,

amikor azt állították, hogy a Jobbik korábbi elnökének homoszexuális kapcsolatai voltak. A bíróság ítéletét arra alapozta, hogy az eljárás során a rágalmakat sem az elsőrendű alperes, Terry Black, sem pedig a nyolcadrendű alperes, Amanda Elstak nem tudta bizonyítani, még annak ellenére sem, hogy az előbbi 320 tanút is emlegetett, igaz, egy sem jelent meg a tárgyalótermekben.

A Vona Gábornak megítélt sérelemdíjak kapcsán azonban már voltak változások; Terry Blacknek a hazugságáért 1,2 milliót kell fizetnie, a hazugságot először, 2016. november 9-én leközlő TV2-nek 1,5 milliót, Amanda Elstaknak 500 ezret, míg az utánközlő négy másik portálnak 600-600 ezret kell fizetnie (első fokon a Ripost és az Origo esetében még 1-1 milliót állapítottak meg, azonban a Tanács most úgy ítélte meg, hogy egységesíteni kell a kártérítést).

Ezen kívül az elmarasztalt hazudozóknak bocsánatot is kell kérniük a volt politikustól.

Bár mondhatjuk, hogy az ítélet örvendetes, ugyanakkor több aggasztó tanulsággal is szolgált.

A legfontosabb - amit egyébként Vona Gábor ügyvédje, Kummer Ákos is hangsúlyozott az ítélethozatal előtti perbeszédében -, hogy a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, pártelnöke, illetve akkor már Orbán Viktor legerősebb kihívója egy olyan stigmát kapott, amelyet még ma sem tudott lemosni magáról, és valószínűleg nem is fog tudni.

Azóta kiderült, a karaktergyilkosok teljes sikerrel jártak, ilyenformán pedig az ügy túlmutat azon, hogy egy közszereplővel szemben valótlan állításokat fogalmaztak meg.

Ez az akció egy jól kitervelt és szisztematikusan végrehajtott politikai stratégia részét képezte, azonban ennek kimondása elmaradt. Sőt, a másodfok még azt sem látta bizonyíthatónak, hogy a hírt közlő portálok között felmerült volna az összehangoltság lehetősége.

Az összehangoltság felismerésénék elmulasztása már csak azért is furcsa, mert már idestova 3 éve zajlanak hasonló perek, sőt, Vona Gábor ügye után közvetlenül, ugyanabban a tárgyalóteremben tárgyalták Hadházy Ákos Origoval szemben elindított személyiségi jogi perét (jellemző, hogy a portált képviselő ügyvéd nem is ment haza a két tárgyalás közti szünetben).

Abban egyébként a másodfok is egyetértett, hogy a Terry Blackék bizonyítása eredménytelen maradt, igaz, némileg megengedő volt, hiszen a pontatlanságokat, ellentmondásokat az időmúlásával is magyarázhatónak tartotta. Azt ugyanakkor erőteljesen aláhúzták, az alperesi vallomások a lényeges kérdésekben hiányos voltak, és Terry Blackék is csak később álltak elő a részletekkel, ami nem a szavahihetőségüket bizonyítja. Arról viszont nem ejtettek szót, hogy például Terry Black hivatkozott Thököly úti lakása - amint az az eljárás során kiderült - a lakcím igazoló dokumentumok szerint csak 2007 decemberében lett a férfié, holott az állítólagos találkozások a 2000-es évek elején itt történek meg.

Fontos, hogy a Tanács megállapította azt is, hogy a TV2 Tényekben elhangzott állításokat nem lehet másként értelmezni, mint hogy Vona Gábornak homoszexuális kapcsolata volt Terry Blackékkel, ám mivel ezt az állítást nem lehetett alátámasztani, a Tanácsnak nem volt szüksége arra, hogy a sértő tartalmat vizsgálja. Ugyanis, a tanácsvezető szerint egy ilyen diskurzus - értsd: konkrétumok nélküli, általánosságban megfogalmazott buzizások - nem minden esetben kizártak, és az csak egy másik kérdés, hogy mennyire illendőek. Minedzt azzal magyarázta, hogy a homoszexuális emberek is ugyanúgy a társadalmunk egyenrangú tagjai.

Az elsőrendű alperes ügyvédje (miután arról letettek, hogy a homoszexuális kapcsolatot alátámasszák) szintén hasonló húrokon próbált játszani, amikor arról beszélt, hogy a nemi identitásra való közlés nem lehet negatív hatású - példaként Svédországot hozta fel, elismerve ugyanakkor, hogy Magyarország nem ilyen hely -, és szerinte nem a bíróságra tartozik a Vona Gábor és Terry Balck közötti "csetepaté". Sőt, odáig eljutottak, hogy Terry Balck nyilatkozata csak egy reakció volt, mert korábban a volt jobbikos politikus is hasonlóan sértően beszélt róla, csak azért meleg.

Ezen a ponton kicsit félő volt, de végül nem sikerült elbizonytalanítani annyira a Tanácsot, hogy a nyilvánvaló hazugságot ne szankcionálja, az viszont nem kicsit aggasztó, legalábbis ez alapján, hogy ezeket a címkéket ezek után rá lehet aggatni közszereplőkre (is), még akkor is, ha vállaltan heteroszexuális, nős és családapa.

A másik tanulság, amivel a jogalkotónak kellene foglalkoznia - de nyilván nem fog -, hogy mekkora elrettentő erőt képvisel a 600 ezer forintos sérelemdíj megfizetése, ha egy légből kapott, ugyanakkor a legbensőbb magánszférát, illetve a családi életet is sértő hazugság terjesztésével ki tudják iktatni az ellenzék (aktuális) vezérét.