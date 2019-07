Békül a Fidesz és a Néppárt?

Tegnap beszámoltunk róla, hogy a fideszes Járóka Lívia a Néppárt jelölése után újra az Európai Parlament alelnöke lett, ez a lépés már abba az irányba mutatott, hogy szűkült a szakadék a Fidesz és a Néppárt között, talán még akkor is, ha magát a pártcsaládot és annak EP-frakcióját érdemes külön kezelni.

Járóka Lívia az Euronewsnak beszélt a Fidesz és a Néppárt jelenlegi viszonyáról:

Most, hogy megnyugodnak a kedélyek, egy konszolidációs folyamatra számítok. Nagyon sok közös ötletünk van. Nagyon sok mindent szeretnénk megvalósítani a Néppárton belül és kívül is. Az elkövetkező időszakban is mindenképpen a legfontosabb partnerünknek tekintjük őket.