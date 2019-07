Tartálykocsi tetején utaztak a turisták, csak hát felrobbant

A videómegosztókon régóta külön kategóriát képeznek az orosz közlekedési morálról készített felvételek, talán nem is véletlenül: legyen szó járdán előzésről, kocsik elé ugráló biztosítási csalókról, vagy csak a havas úton százzal száguldozó ladásokról, a „russian driving” videók mindig mutatnak valami újat az európai szemeknek. Ám most újabb, talán már Darwin-díjas példáról számolt be az MTI, miután Oroszországban

árokba futott, majd felrobbant egy olyan üzemanyag-szállító teherautó, aminek tartálya tetején turisták utaztak.

Egy teherautó tetején utazni akkor is életveszélyes lenne, ha nem üzemanyagot szállítana, hát még így. A Szverdlovszki területen történt baleset során hét turistából hárman meg is haltak, a sofőr –aki megengedte nekik, hogy felmásszanak- túlélte az esetet, bár megsérült.

Az Ural tartálykocsi egyébként üzemanyagot szállított egy kőbányába.