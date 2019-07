Hableány-baleset: heteken belül megindulhat a kártérítési per

Heteken belül megindulhat a kártérítési per Svájcban – egyebek mellett erről beszélt a dunai hajóbalesetben elhunyt hajóskapitány családjának jogi képviselője az ATV Start című műsorban. Gulyás Krisztián kiemelte: a balesetet okozó Viking akár másik hajót is "ledózerolhatott volna" azon az estén.

Az ATV emlékezetezett, a napokban derült ki, hogy a Viking szállodahajó legénysége kiradírozható tollal vezette a kötelező hajónaplót. Gulyás Krisztián ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy sok dolgot rögzített a hajón a nyomozóhatóság, egyebek mellett a hajónaplót is.

Arról ugyanakkor nincs tudomása, hogy írásszakértő vizsgálta-e a hajónaplót, illetve arról sem, hogy bármilyen adat összefüggésben állhat-e a baleset bekövetkeztével.

A hajónapló hitelességét ugyanakkor szerinte megkérdőjelezi, hogy egy ilyen tollal töltötték ki.

Korábban arról is voltak információk, hogy a Viking kapitánya a hajófülkében volt, mégsem észlelte a Hableányt. A jogi képviselő szerint a kapitány nem figyelt, különben nem következett volna be a baleset, hiszen a jelzőrendszer is jelezte a másik hajó közelségét.

Az ügyvéd felidézte: a baleset után az egyik utas szólt a kapitánynak, aki kirohant az állásból. A kormányállás tehát hosszú percekig üres maradt, emiatt pedig újabb tragédia is bekövetkezhetett volna. Kijelentette:

"simán ledózerolhatott volna egy másik hajót, ami ott van előtte".

Az ügyvéd abban reménykedik, egy éven belül vádemelésig is eljuthat az ügy. Mint mondta, nem szeretné megvárni a büntető ügy lezárását, hiszen lassan összeállnak azok a bizonyítékok, amelyek elegendőek lesznek egy polgári peres kártérítéses eljárás megkezdésére. Ennél a kérdésnél ugyanakkor nem Magyarországban gondolkodik, mert ahogyan látja, a magyar bírói joggyakorlat "szűkmarkú" az ilyen esetekben.

Az ügyvéd két lehetőséget tart reálisnak:

vagy peren kívül megegyeznek a Vikinget birtokló céggel, vagy

egy külföldi ügyvéddel közösen akár heteken belül megindíthatják a kártérítési pert Svájcban.

Gulyás Krisztián azt is megjegyezte, hogy vegyesek az érzései a nyomozással kapcsolatban, mert vannak precízen rögzített momentumok, ugyanakkor fenntartja, hogy

a hajót nem lett volna szabad elengedni.

Hozzátette: hétfőn indítványt adott be a nyomozóhatóságnál, amelyben kérte vizsgálják a Viking Sigyn és Viking Idun hajók baleset utáni mozgását, utóbbi ugyanis úgy hajtott keresztül a baleset helyszínén, hogy akkorra már elhangzott: emberek vannak a vízben.