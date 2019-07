Újra teljes gőzzel hasít a lázadók fémtestű hajója – Interjú Szaládi Károly énekessel

Négy év szünet után második albumával jelentkezett az időközben teljesen megváltozott zenészgárdájú Rebel. A Sakálok földjén címet kapott, Nail Records gondozta anyag a HammerWorld magazin júniusi számának egyik extra CD mellékleteként jelent meg első körben, és nyolc precízen kidolgozott, a tradicionális heavy/power jegyében fogant tételt tartalmaz. A játékidejében is a klasszikus rock/metal albumokat megidéző dalcsokrot az értő kezekkel megkomponált és elővezetett riffelés és szólójáték, valamint – a kezdeti időszakhoz egyetlen kapcsot jelentő alapítótag – Szaládi Károly énekes intelligensen megfogalmazott, elgondolkodtató szövegvilága erősíti. A most csütörtökön a Rockmaratonon is fellépő zenekarral és a friss lemezzel kapcsolatos kérdéseinket a novemberben egy születésnapi koncerttel is készülő Carlo válaszolta meg.

- Bárminemű negatív él nélkül akár kalandosnak is nevezhető a Rebel eddigi története, amiben a Crossholder, a Saqqara, de még a Words Of Blood neve is felmerül. Nyitásként, röviden összefoglalnád a zenekarral kapcsolatos legfontosabb infókat?

- 2012-ben hagytam el a Crossholder zenekart, zsebemben egy részben megírt második lemez anyagával. Tudtam, hogy nem fogom a fiók mélyén hagyni ezt, így hát elkezdtem Ujj Pisti barátommal (ex-Crossholder) a dalokat véglegesíteni. Közben megkeresett az alakulóban lévő Words Of Blood, hogy elvállalnám-e az énekesi posztot náluk, amire igent mondtam. Úgy gondoltam a W.O.B. lesz majd a fő csapás, a Rebel pedig a projektem marad. El is készült az első W.O.B. album, amire a mai napig büszke vagyok. Közben gyártottuk a Rebel dalokat és kerestem a bandába a tagokat, így hamarosan összeállt a csapat és megkezdtük a közös munkát. Az élet viszont egy kicsit átírta a dolgokat, és elhagytam a W.O.B.-t, így minden erőmmel a Rebelre kezdtem koncentrálni, aminek az eredménye először a Bűnben égve EP, majd az Eljön majd a vég című nagylemez lett. Rengeteget játszottunk, de ez nem volt mindenkinek az ínyére, ezért is döntöttem úgy, hogy ezen változtatni kell. A vége az lett, hogy maradtam én, és amíg össze nem állt az új gárda, kicsit pihent a csapat.

- Milyen visszajelzéseket kapott az első album, illetve milyen pozíciót sikerült kiharcolni a színtéren?

- Szerencsére jók voltak a visszajelzések az anyaggal kapcsolatban. Sokan, akik kedvelték a Crossholdert, elkezdtek járni a bulikra, de sok új barátot is szereztünk. Rengeteg külföldi bandával játszottunk – köztük olyanokkal, mint a Satarial, a Jinjer, a Bullet-Proof, a Guardians Of Time, de sorolhatnám még –, igen aktívak voltunk. Azt, hogy ezzel milyen pozícióba kerültünk a színtéren, arra nehéz lenne válaszolni, egy dolog biztos, elkezdték jegyezni a Rebelt.

- Megint elővenném egy picit a Saqqarát, hiszen a csapat debütalbumának megjelenése után készítettünk veled egy interjút, aminek végén már jelezted, hogy egy új Rebel anyag is várható majd. És ezzel el is érkeztünk a Sakálok földjén címet kapott lemezhez, ami néhány hete jelent meg. Fentebb már érintőlegesen említetted, hogy idővel egy teljesen más tagság sorakozott fel melletted…

- Én mindig úgy gondoltam, hogy akkor van értelme a munkának, ha mindenki maximálisan kiveszi abból a részét. Sajnos ez nem így volt, ezért is kerestem magam mellé anno új társakat. Így került a bandába Szávai Gery, Puskás Máté, Paróczi Krisztián, és Utasi András. Ez egy jó felállás volt, csak hosszútávon nem fenntartható. Sok jó bulink volt – köztük a Majesty, az Evertale, az SDI, és a Ross The Boss csapatával –, de mindenkinek volt egyéb elfoglaltsága, ami miatt egyre nehezebb lett a dolgok egyeztetése. Ekkor keresett meg Palancsa Gábor barátom, hogy a Bátor Kicsi Lelkek Alapítvány – akik rákbeteg gyerekek megsegítésével foglalkoznak – részére készítenénk-e egy segélydalt. Természetesen azonnal igen mondtam. Nagy Viktor barátommal megcsináltuk a nótát, ami gyakorlatilag útjára bocsájtotta a Saqqara hajóját.

Ekkoriban a Rebelben ismét egyedül maradtam, így Viktorral zavartalanul koncentrálhattunk az alkotómunkára. Miután már szinte a teljes lemezanyag elkészült, szóba jött, hogy talán bandát is kellene szervezni. A két zenekarba párhuzamosan kezdtem a toborzást. Nem volt igazán nehéz dolgom, mert akiket megkerestem, szinte mindenki rögtön vállalta mindkettőt egyszerre, ezért is vannak átfedések a Rebel és a Saqqara tagságában. Az új Rebel felállást eleinte négy Saqqara zenész alkotta: Magyar Zoltán és Nagy Viktor gitárosok, Seiben Sándor dobos, valamint Berecz György basszusgitáros. Azonban idővel Gyuri a színészi munkájával járó sok utazás és elfoglaltság miatt kénytelen volt választani a két banda közül, ezért ő ma már csak a Saqqara basszerosa, így két volt Krízis muzsikus – Forgács Róbert basszusgitáros és Forgács József gitáros – csatlakozott hozzánk, Viktor pedig samplerre váltott. A Sakálok földjén albumot már ez a társaság követte el.

- Hatalmas különbség a két anyag között, hogy ennek zenei részét már a zenésztársaid írták, a szövegeket viszont most is te jegyzed.

- Az első lemeznél a dalok nagy része az én ötleteim alapján készült, és olyan visszajelzéseket is kaptam, hogy nagyon hasonlítanak a Crossholder számaihoz. Ennek oka, hogy a Crossholder szerzemények zöme is az én agyamban született. Nem szerettem volna abba a hibába beleesni, mint sok csapat, hogy egy fő dalszerző van, ezért a lemezeik folyton ismétlik a korábbiakat, és mivel olyan szerencsés helyzetben is vagyok, hogy a mostani társaság minden tagjában van írói véna, ezért (is) döntöttem úgy, hogy a zeneszerzésből kivonom magam. A szövegírást viszont továbbra is megtartottam. Próbálom magamból kiírni azokat a gondolatokat, történéseket, amik foglalkoztatnak. Szövegeim a mitológiát, a történelmet, és a mindennapok történéseit boncolgatják.

- Négy év telt el a lemezek megjelenése között. A fentebb felsorolt változások – csapatátalakulás, más formáció elindítása – miatt, gondolom, azért jóval kevesebb idő alatt születettek meg a Sakálok földjén dalai. Mi dönt abban, hogy egy-egy adott nóta melyik zenekar repertoárjába kerül, valamint, módosult-e a dalok elkészítésének koncepciója?

- Gyakorlatilag az a négy év is aktívan telt számomra, hiszen megszületett a W.O.B. album, ami takarosan meg lett turnéztatva (Pokolgép / Akela / Leander). Ángyán Tamás barátom lemezére is írtam három dalszöveget, valamint a Saqqara bemutatkozó anyaga is elkészült. De én szeretem a pörgést, nincs bajom a sok melóval.

A Sakálok földjén lemez kb. fél év kemény munkája úgy, hogy közben a Saqqara második csapása is készül. Szerencsére rengeteg ötletünk van, azt garantálhatom, hogy a harmadik Rebel albumra nem kell megint négy gyötrelmes évet várni majd. Amint mondtam, nem állunk rosszul dalszerzők terén. Az ötletgazdák szerencsére más stílusban ténykednek, így nagyon könnyű a dalokat elosztani a Rebel és a Saqqara között. A sakálok dalait MZ produkálta, a Saqqaranál főként Viktor elképzelései kerülnek előtérbe.

- Mivel a HammerWorld magazin mellékleteként jelent meg a lemez, vélhetően egy széles réteg fog megismerkedni a dalaitokkal, magával a zenekarral. Ennek tükrében (is) mennyire optimistán tekintetek a jövőbe?

- Gyakorlatilag az volt a cél, hogy minél több emberhez eljusson az anyag, ezért is került így forgalomba. Szerencsére nagyon pozitív a visszhangja az új lemeznek. Reméljük, ennek tükrében a lehetőségek terén majd megnyílnak a kapuk, de egy biztos, semmit nem akarunk a véletlenre bízni, keményen dolgozunk a céljaink elérése érdekében. Már javában körvonalazódik az őszi menetrendünk is, ahol az Akela társaságában fogunk sok helyen szerepelni szeptembertől. Mivel előre gondolkodunk, elképzelhető, hogy jövőre nem csak itthoni, hanem külhoni bulik is lesznek.

Már régóta tervezzük, de most jött el az ideje a zenekari videónak, úgy határoztunk, hogy a Rockmaratonos koncert után elkezdjük ennek munkálatait. Az új tagsággal nem készült még ilyen anyag, ezért már pont időszerű. Ha megfelelő mennyiségű koncertvideó-anyag is összejön, akkor csinálunk olyat is.

A Rockmaratonos fellépésünk július 11-én lesz, az őszi dátumaink pedig eddig így alakulnak: 09.14. Komló, 09.27. Szombathely, 10.11. Nyíregyháza, 10.12. Debrecen, 10.18. Szarvas, 10.22. Hajdúszoboszló, 10.31 Budapest, valamint 11.02. szintén Budapest, Devil 55 Szülinapi parti.

- Erről a Devil 55 jubileumi koncertről ha mondanál néhány szót! Valamint, a Saqqara új anyaga mikorra várható?

- Nem vagyok nagy szülinapozó igazából – bár minden esztendőben sikeresen emlékeztetnek arra, hogy megint egy évvel öregebb lettem –, de ez most egy kicsit más lesz. Szeretnék egy olyan estét, amit a barátaimmal tölthetek önfeledt zenélés mellett. Sajnos, így sem tud mindenki ott lenni, akit szeretnék, mert ebben a szakmában nagyon nehéz az időpontok egyeztetése, hogy az az összes meghívottnak megfeleljen. A programba Rebel, Saqqara, Crossholder blokkokat tervezek, eredeti tagsággal – sajnos Güzü nélkül, de szeretném, ha az emléke megmaradna a rockerek szívében –, valamint egy rövid műsort a Symphonium-mal, amit anno Pap Béla barátommal alapítottam. Vendégek is lesznek még bőven, jó néhány énekes barátom megtisztel a jelenlétével az este folyamán: Schrott Peti, Stula, Magyar Csabi ’Pater’, és a lista még bővülhet.

A Saqqara is folyamatosan pörög a háttérben, idén már szerepeltünk több külföldi rádióban az Egyesült Királyságtól Peruig bezárólag, valamint az a megtiszteltetés ért minket, hogy a legnagyobb japán metal magazin, a Burrn! bemutatta az Első csapás albumot. Illetve, idén még kijön egy dél-amerikai válogatás, amin mi is szerepelni fogunk.

Az új Saqqara lemez már a célegyenesben van. A második csapással már egészen jól állunk, lassan el kell döntsük, mely dalok fognak felkerülni az új albumra, és melyek nem. A CD szintén a HammerWorld mellékleteként fog megjelenni, október hónapban. Szeretnénk a Saqqara muzsikáját is minél szélesebb réteghez eljuttatni.