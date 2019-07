Azt nem tudni, hogy miből, de legalább már azt tudni, hogy kivel bulizik Gruevszki

A 444.hu kiderítette, hogy kivel ment el bulizni Nikola Gruevszki, a hazájában korrupció miatt jogerősen elítélt, de a börtön elől Magyarországra szöktetett ex politikus.

Még június 7-én tartottak egy bulit az Európa hajón - nemsokkal azután, hogy Gruevszki egyeztetett a portál szerkesztősége melletti lakásban a magyar kormány képviselőjével -, amelyen több fotó is készült Orbán Viktor barátjáról. Több alkalommal is közös képen szerepelt egy férfival, akiről kiderült, hogy Ahmet Firat, Budapesten élő török üzletember. A két férfi együtt érkezett, és szinte végig együtt is mozogtak.

A 444 ezzel kapcsolatban azt írja, hogy Firat Facebook és LinkedIn oldalai, valamint az Opten cégadatbázis szerint több Magyarországon működő vállalkozás tulajdonosa, kereskedik használt luxusautókkal, van egy építési vállalkozása illetve a LinkedIn szerint tulajdonosa a korábban Holmes Palace néven működő fitneszteremnek a Gozsdu udvarban. A hely ma már Go Active néven működik, a cégtár szerint a teremnek egy Panamában bejegyzett vállalkozás a tulajdonosa, viszont az ügyvezető ugyanaz a nő, aki Firat építési vállalkozását is vezeti.

Ahogy arról beszámoltunk, Pintér Sándor belügyminiszter nem volt hajlandó elárulni, hogy Gruevszki miből él Magyarországon, és mennyivel támogatják a korrupt ex politikust a magyar adófizetők.