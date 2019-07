Katonák vonultak be Fokvárosba

Egy hete jelentette be Bheki Cele fokvárosi rendőrkapitány, hogy a hadsereg segítségét kéri a városban egyre terjedő bűnözés, erőszak és gyilkosságok miatt. A Dél-afrikai Nemzeti Védelmi erő csütörtökön be is vonult a város Cape Flat nevű negyedébe. A helyiek örömmel üdvözölték a zöld egyenruhásokat.

Fokváros a világ 15. legveszélyesebb városa. Az elmúlt hétvégén az egész városban 43 gyilkosság történt. A katonai járművek Manenber városrészbe érkeztek, amely a bűnözés által egyik leginkább sújtott terület. Az apartheid rendszer idején létrejött városrészben folyamatos bandaháborúk zajlanak. A bevonulást helikopterrel támogatták.

A helyiek két héttel ezelőtt útzárakat is próbáltak emelni, hogy felhívják a figyelmet az erőszakra. Kedden Alan Winde tartományi miniszterelnök azt mondta beszédében, hogy a hadseregre azért van szükség, mert a rendőrség elvesztette a háborút a bandákkal szemben. Mint kiderült, a rendőri állomány jelentős része nem rendelkezik a pozíciójának megfelelő képesítésekkel.

Nosiviwe Mapisa-Nqakula védelmi miniszter figyelmeztette a lakosságot és a bűnözőket, hogy ne provokálják a katonákat, azok ugyanis nincsenek kiképezve bűnüldözésre. „Csak három B-t ismernek: a bakancsot, a fegyvercsövet és a golyót (boots, barrels, bullets)” - mondta a miniszter.