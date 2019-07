Késely Ajna hajszállal maradt le a dobogóról 400 gyorson, Hosszú első helyen jutott döntőbe

Férfi 50 m pillangó, elődöntő

A kvangdzsui vizes világbajnokság vasárnap délutáni programjában az első magyar érintett Szabó Szebasztián volt, a férfi 50 méter pillangó elődöntőjében.

Szabó a saját futamában a második helyen csapott célba, ez összesítésben a hatodik pozícióra volt elég, így sikerült a döntőbe jutás.

Női 400 m gyors, döntő

Két úszó is képviselte a női 400 méter gyors döntőjében Magyarországot: Kapás Boglárka és Késely Ajna.

Késely Ajna végig a top négyben ment, a harmadik helyért óriási harcot vívott Leah Smith-el, végül a benyúláson múlt a dobogós helyezése (4:01.29 már bronzérmet jelentett volna, 4:01.31-et úszott), országos csúccsal lett negyedik.

Kapás Boglárka a hatodik helyen zárt.

Női 200 m vegyes, elődöntő

Hosszú Katinka már délelőtt is brutálisan erős időt úszott, a remeklést folytatta délután is: könnyedén, első helyen jutott be a döntőbe.

4x100 m férfi gyorsváltó, döntő

A magyar csapat a Kozma Dominik-Milák Kristóf-Holoda Péter-Németh Nándor négyessel állt rajtkőre, a hetedik helyen értek célba.