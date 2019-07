"Szégyen!" - Egerben 500 millió forintból épít munkásszállót az önkormányzat, de kinek?

Továbbra is dübörög Magyarországon az államilag támogatott vendégmunkás-biznisz. Most Egerben jelentette be a Fidesz által támogatott polgármester, Habis László, hogy

háromszázmillió forintos kormányzati támogatással, félmilliárd forintból több mint százszemélyes munkásszállót alakítanak ki Egerben: 1440 négyzetméteren 111 ember szálláshelyének kialakítását tervezik, az épületegyüttest 2018-ban vásárolták meg a kormányzat munkásszálló-építési programjának 5 milliárd forintos keretösszegű forrásából.

Már csak az a kérdés - amely most már szokásossá vált -, hogy kiknek épül a szálló, ugyanis Magyarországon már mindenki dolgozik, s még a kormányzat is elismerte, hogy a tisztességes megélhetés reményében külföldre vándorolt százezrek helyett keletről kell behozni vendégmunkásokat.

Megerősítették: valóban hatalmas munkásszálló épül a bevándorlóknak Kecskeméten | Alfahír Nemrég írtunk és forgattunk az N1TV-vel közösen arról, hogy Kecskeméten egyre nagyobb az aggodalom a keleti országokból érkező vendégmunkások miatt.

Mirkóczki Ádám jobbikos politikus - aki nem mellesleg Eger ellenzéki polgármesterjelöltje - lapunk érdeklődésére elmondta, a munkásszállóval kapcsolatban nagy titkolózás volt a városvezetés részéről, ugyanakkor ő úgy látja,

munkásszálló helyett bérlakásokat kellett volna építeni, amivel 13 éve adós Habis László. Polgármestersége alatt egy darab bérlakás sem épült, illetve most kezdtek el négy darab felhúzásába

- tette hozzá.

Ahogy fogalmazott, az egriek elmenekültek. Éppen ezért szerinte jó lenne, ha Habis László válaszolna arra a kérdésre, hogy milyen nemzetiségű vendégmunkásokat akar beterelni a szállóba, afgánokat, esetleg szíreket.

"Szégyen! Szégyen, amit a városvezetés művel"

- szögezte le a politikus.

Mirkóczki Ádám arra is figyelmeztetett, hogy az éhbérért dolgozó vendégmunkások behozatala tartósan alacsony fogja tartani az egri béreket, tovább generálva az elvándorlást.

A sors furcsa fintora, hogy pont a mai nap számoltunk be arról, hogy egy ukrán férfit megvert egy buszvezetőt Budapesten, amiért az nem engedte fel a buszra részeg férfit.