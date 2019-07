Fogadjunk, hogy többet keres, mint egy tanár!

Most könnyen kiderülhet az igazság, ugyanis a Pedagógusok Szakszervezete Országos Ifjúsági Tagozat Facebook-oldalán kezdte el gyűjteni a pedagógusok fizetéseit #mutasdafizud! felszólítással.

Mint írták:

"a kormány hangzatos számokat közöl az oktatásban dolgozók anyagi megbecsülésével kapcsolatban. A pedagógusok hatodik éve nem kapnak béremelést, ezenkívül a nevelést, oktatást segítő kollégáink bérei még ennél is megalázóbbak. Mi most kitesszük azt, amit hazaviszünk, ezért hány évet tanultunk és hány év gyakorlat áll mögöttünk. Mi készülünk a tanévre. Hosszú küzdelemre készülünk, de küzdeni azt tudunk, most épp a bérünkért fogunk. Azért lehet, hogy tanítunk majd 608 órát is.."