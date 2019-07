Ez a 19 milliárdos állami költés jól mutatja, hogy miért Balásy Gyula a kormányzati kommunikáció császára

19 milliárd forint értékű kormányzati kommunikációs költésről tettek közzé dokumentumot az unió hivatalos lapjában. A megrendelő a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a két győztes cég pedig Balásy Gyula tulajdonában álló New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., valamint a Lounge Design. Az év elején megkötött keretközbeszerzés becsült összértéke 1 forint volt, ehhez képest azt látni, hogy tíz-, száz, ezermilliókért végez feladatokat a kormány kedvenc kommunikációs vállalkozója. A 33 részre bontott gigaközbeszerzés keretein belül bonyolítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatal az újabb fideszes plakátkampányt, de a Corvinus egyetem számára végzett kutatás és a MÁV kommunikációja is benne van a végösszegben. Egyes részei korábban is nyilvánosságra kerültek a keretközbeszerzésnek, azt azonban teljesen elképesztő egyben látni, hogy mi mindenre folynak el az adóforintok.

Az elmúlt években csaknem százmilliárdnyi közpénzt költhettek el a kommunikációs kormányzás érdekében Balásy Gyula vállalkozásai. A vállalkozó rövid idő alatt a kormány első számú kommunikátorává nőtte ki magát, miután a korábbi nagymenőket, Kuna Tibort és Csetényi Csabát félreállították. Soros-Brüsszel-biznisz, Balásy mindent hazavisz - így szólhatna mostanában az ismert mondóka átköltése a reklámpiacon. A Fideszbe mélyen beágyazott 40 éves szakember legismertebb munkája a Soros-plakátkampány, de a két, tavaly összesen 60 milliárdos bevételt elkönyvelő ügynökséget nemcsak ócska prolihergelő feladatokkal bízza meg a kormány.

A 33 részre bontott 19,5 milliárdos keret-közbeszerzés több mint fele, 10 milliárd forint "tájékoztató kampányra" megy, azaz a kormányközeli vállalkozó ennyit költhet el arra az adóforintokból, hogy a Fidesz aktuális üzenetét minél több választó arcába tolja.

Minden fillér számít

Vannak jóval kisebb összértékű részfeladatok. A Nemzeti Tehetség Programot népszerűsítő kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó gyártási és fotózási feladatok ellátását például alig másfél millió forintért vállalják.

Több felsőoktatási cégnél is munkát kapott a fideszes kommunikációs szakember, a Budapesti Gazdasági Egyetem számára 17 millió forintért intézheti a reklám- és szóróajándékok gyártását. 25 millió forintért végezhetnek részletesebben ki nem fejtett kutatási feladatokat a Corvinusnak, ennél tízmillió forinttal olcsóbban viszik az Eszterházy Károly Egyetem kommunikációját.

Kormányzati pénzek is bőven kerülnek Balásy vállalkozásaihoz: a Miniszterelnökség rendezvényszervezési tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatokat 230 millió forintért vállalták, de összesen több száz millió forintot kasszíroztak az Emmi, a Külügy-, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium rendezvényeihez kapcsolódó feladatokon.

Balásy cégei állami cégektől is rengeteg pénzt kapnak: 20 millióért applikáció- és webfejlesztési feladatokat végezhetnek a Dohányboltellátónak, Magyarország történelmi és kulturális értékeinek bemutatását egymilliárd forintért vállalták, de a rengeteg egyéb teendő mellett a MÁV Start kommunikációját is vinni tudják potom 250 millió forintért. Mert ugye az állami cégnél nem dolgoznak busásan megfizetett alkalmazottak a kommunikációs osztályon.

Kommunikálni, kommunikálni, kommunikálni

A miniszterelnöki rokonok milliárdossá tevésén túl gyakorlatilag ez a legfontosabb eleme a Fidesz kommunikációs kormányzásának. Így hát nem csoda, ha még a Budai Vár fejlesztésére létrehozott Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. is elkommunikálgat félmilliárd forintot Balásyékon keresztül.

A kommunikációs buliból a lakosság sem maradt ki, épp ezért 3 milliárd forintot dobtak oda Balásy cégeinek, hogy abból bevonhassa az operatív programok végrehajtásába a lakosságot minél szélesebb körben.

Gondolta volna bárki, hogy egy, földgáz tározásával foglalkozó cégnek is szüksége van kommunikációra? Pedig mi az, hogy?! Nem áll el magában a földgáz, ha nem kommunikálgatnak el mellé 140 millió forintot egy Fidesz-közeli vállalkozónál. "Szerencsére" megtették az uniós közbeszerzési értesítő alapján, így a földgáz is nyugodtan állhat a gáztározóban a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jóvoltából.

Egy magára valamit adó ország nem teheti meg azt sem, hogy nem rendez Nemzetközi Vadászati Kiállítást. Magyarország nem ilyen, legalább 50 milliárd forintot költ az állatokat hobbiból agyonlövő emberek egybeterelésére és ennek remélhetőleg már az az 1 milliárd forint is a része, amit Balásy kap azért, hogy ellássa az ezzel összefüggő kommunikációs feladatokat.

Még vagy egy tucat hasonló munkát végezhet el a két Balásy-cég olyan partnereknél, mint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vagy az Agrármarketing Centrum.

Miért?

Van-e értelme ezeknek a reklámköltéseknek, ha igen, akkor mennyi? A Fidesz számára biztosan. Ugyanis a korábbi példák azt mutatják, hogy a pénz nagy része a kormányzati médiánál fog kikötni. Azoknál a termékeknél, amelyek piaci alapon még úgy sem tudják finanszírozni magukat, hogy az állampárt nem fenyegette burkoltan az ott hirdetési felületet vásárló magánvállalkozásokat. Ráadásul ezen a területen nagyjából bármilyen árat lehet mondani, hiszen a szellemi munka értékét lehetetlen pontosan belőni. Például elképzelhető, hogy egy feladatot 100 ezer forintért számol el a kreatív ügynökség az állami megrendelő felé, de a teljesítés a munkát elvégző alkalmazott fizetését időarányosan leosztva 10 ezer forintba kerül. Az már egy másik kérdés, hogy a maradék 90 ezer forint milyen zsebekben köt ki. Ahogy az is, hogy ez a köz érdekét (hiszen közpénzből történik) mennyire szolgálja.

Hogy ez utóbbit könnyebb legyen eldönteni, összehasonlításképp itt van egy pár adat, hogy nagyságrendileg mennyit ér az a 19,5 milliárd forint, ami most ismét egy kormányközeli vállalkozásnál (New) landolt. A pénzből:

9750 futballmérkőzésre tudnák tudnák luxusgéppel reptetni Orbán Viktort a közbeszerzéseken nagyot kaszáló barátai (2 millió forintos oda-vissza útiköltséggel számolva).

15 776 tonnát tudna venni kedvenc meccsnézős csemegéjéből, a minőségi Az üzleti ügyekkel állítólag nem foglalkozó miniszterelnöktudna venni kedvenc meccsnézős csemegéjéből, a minőségi szotyolából

1652 luxuskarórát vásárolhatna a saját lábunkon álló Orbán Ráhel. Olyat, mint az a 12 milliós, amit a kötcsei pikniken vásárolhatna a saját lábunkon álló Orbán Ráhel. Olyat, mint az a 12 milliós, amit a kötcsei pikniken villantott

390 darabot tudna venni legutóbb vásárolt, Férje, a fideszes városokon meggazdagodott, ügyészség által bevédett Tiborcz Istvántudna venni legutóbb vásárolt, 50 milliós luxusterepjárójából

10 833 celeblagzira tudna elmenni helikopterrel Rogán Antal luxusügyi miniszter, ahogy azt tudna elmenni helikopterrel Rogán Antal luxusügyi miniszter, ahogy azt 2016-ban is tette. Az 1,8 milliós utat a politikus letagadta, majd miután hazugságon kapták, feleségére kente az egészet.

19500 darabot tudna vásárolni az egymilliós átlagárú Gucci Ha a Luxus Tóni néven elhíresült miniszter újabb nőies táskákra vágyna, akkorot tudna vásárolni az egymilliós átlagárú Gucci táskájából