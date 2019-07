Franciaország egész területén már 40 fok körüli hőmérséklet van

Franciaország egész területére kiterjedt a kánikula szerdán, szinte mindenhol 40 fok közelébe emelkedett a hőmérők higanyszála, s csütörtökre további felmelegedést jeleznek előre a meteorológusok.

Egy hónapon belül ez a második erős hőhullám az országban, és ezúttal szinte az egész ország területét érinti: a 100 megyéből nyolcvanban rendelt el narancsszínű hőségriasztást a Meteo France, amire még soha nem volt példa. Egyedül Bretagne nyugati végében és a Földközi-tenger partján hűvösebb valamelyest a levegő.

Kedden több nagyvárosban is megdőltek a helyi rekordok: Bordeaux-ban 42,2 fokot, Brive-ben 42,1 fokot mértek, s a Météo France hasonló, 36 és 42 fok közötti maximum hőmérsékletet jelez előre szerdán országszerte.

A hőhullám csúcspontja csütörtökre várható, amikor is az ország északkeleti részén is 40 foknál melegebb lehet, egyes helyeken akár 43 fok is. Párizsban megdőlhet a 40,4 fokos melegrekord, amit 1947. július 28-án mértek. Csütörtökre a fővárosban 42 fokot jelez előre a Météo France.

(MTI)