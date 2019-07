Szelet vet, hogy az Európai Parlament bizottsága ősszel meghallgathatja a Sea-Watch 3 kapitányát

Carola Rackete, a Sea-Watch 3 hajóskapitánya, akit az olasz ügyészség illegális bevándorlás pártolásával vádol, az Európai Parlament szakbizottsága előtt számolhat be a földközi-tengeri helyzetről. Ennek kapcsán a német Die Welt arról írt csütörtökön, hogy a tengeri mentésről szóló vita erősen megosztja Európát.

A lap emlékeztetett rá: Racketét október 3-án hallgatja meg az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE), erről egyébként még a baloldali GUE/NGL frakció számolt be szerdán. Az Európai Parlament egyik szóvivője megerősítette, hogy a baloldali frakció javasolta Rackete részvételét a Földközi-tengeri mentésről szóló meghallgatáson. A Die Welt szerint a bizottsági tagok többsége elvileg ezt még megakadályozhatja, de ez nem valószínű, hogy megtörténik.

A német baloldal üdvözölte Rackete meghallgatásának hírét, a török származású és törökországi születésű Özlem Alev Demirel, a német Baloldal (Die Linke) EP-képviselője a Twitteren azt írta:

„Igen, Carola Rackete beszélni fog az Európai Parlament bizottsága előtt, mi, a Baloldal javasoltuk. Mert ahelyett, hogy róla beszélünk, ez a hősnő jusson maga szóhoz!”

Ja, Carola #Rackete wird im #europaparlament im Ausschuss reden. Wir @dieLinke

haben sie dafür vorgeschlagen. Denn statt nur über sie zu reden, sollten diese Heldin auch selber zu Wort kommen! @seawatchcrew wir freuen uns auf die Anhörung! https://t.co/gghgcNJjPJ — Oezlem Alev Demirel (@OezlemADemirel) 2019. július 24.

A német Baloldal egy másik EP-képviselője Cornelia Ernst is a Twitteren örvendezett és a befogadás mellett foglalt állás, amikor úgy fogalmazott:

„A Baloldal kezdeményezésére Carola Rackete október 3-án eljön a LIBE bizottságba. Humanitárius megoldást kell találnunk az emberek megmentésére az EU külső határain, ezt pedig úgy hívják: befogadás! Ebben minden tagállamnak részt kell vennie.”

Auf Initiative DER LINKEN wird Carola Rackete am 3. Oktober in den LIBE-Ausschuss kommen. Wir müssen eine humanitäre Lösung für die Rettung von Menschen an den EU-Außengrenzen schaffen und die heißt: Aufnehmen! Daran müssen sich alle Mitgliedsstaaten beteiligen! https://t.co/XMwkLbcoUe — Cornelia Ernst (@ErnstCornelia) 2019. július 25.

A jobboldali radikális AfD (Alternatíva Németországnak) egy cseppet sem osztja a baloldaliak álláspontját. Az ellenzéki párt szerint Rackete törvényszegő, az emberkereskedők, a csempészek és az NGO-k pedig egyértelműen szorosan együttműködnek. Ezt – mint a Facebook-oldalukon írták – maguk a líbiai csempészek is elismerik. Elképesztőnek nevezték, hogy az illegális tevékenységekben részt vevő Rackete teljes magabiztossággal elvárja az Európai Bizottságtól, hogy döntse el mielőbb, hogyan fogják az Európába becsempészett afrikaiakat szétosztani.

Az AfD szerint Rackete felhasználja az illegális migránsokat, hogy saját akaratát keresztül vigye, ráadásul továbbra is olyan hamis üzeneteket közvetít a világba, amitől csak még többen vágnak neki az életveszélyes útnak Európa felé. Hangsúlyozták, követelések megfogalmazása helyett Racketének végre felelnie kellene a tetteiért.

A posztjukhoz linkelték a Junge Freiheit cikkét, amiben egy olasz talkshow-ról, a Quarta Repubblica (Negyedik Köztársaság) adásáról számolnak be. A műsorban részt vett Matteo Salvini olasz belügyminiszter is, valamint levetítettek egy kisfilmet is, amiben egy migráns arról számol be, forrása az embercsempész-hálózatnál elmondta neki, kapcsolatban áll az NGO-kkal, konkrétan meg is nevezte a Sea-Watchot.

Franck-Walter Steinmeier német szövetségi államfő egy nyári interjúban megvédte Racketét, és azt mondta: „aki emberéleteket ment, az nem lehet bűnöző”. Arról is beszélt, ha Észak-Afrikában nem csillapodik a helyzet, akkor a továbbiakban is áramlani fognak a menedékkérők Európába a Földközi-tengeren keresztül, és szerinte európai választ kell adni arra, hogy emberek vesznek a tengerbe. „Többet kell tenni. Európának nagyobb szerepet kell vállalnia” - tette hozzá.

Olaszországban, ami a leginkább szenvedi el a Földközi-tengeren zajló migráció terheit, egyáltalán nem is lelkesednek Carola Rackete tevékenysége, illetve uniós meghallgatása miatt, bár rajongói azért ott is akadnak.

Az olasz Il Sicilia nevű lap szerdán arról számolt be, hogy a LIBE bizottság frakciókoordinátorai szerdai egyeztetésükön elhalasztották a Földközi-tengeri mentésről szóló meghallgatást, amit eredetileg szeptember 5-én terveztek megtartani.

„Elértük, hogy a vitát októberre halasszuk és ismét tiltakoztunk a Rackete meghívására vonatkozó baloldali javaslat ellen”

- közölte Annalisa Tardino, az olasz Liga politikusa, aki az Identitás és Demokrácia (ID) frakció koordinátora a LIBE bizottságban. Az ID nevében azt javasolta, hogy Carola Rackete meghallgatásán vegyen részt az olasz belügyminisztérium egyik bevándorlással foglalkozó képviselője is, aki a határországok nézőpontját is el tudja mondani. Tardino szerint várhatóan meglesz a többségi támogatás Rackete meghívásához, ezért nagyon fontos, hogy más vélemények is teret kapjanak a meghallgatáson.

Sea-Watch 3 kapitánya: az európai országoknak be kell fogadnia a menekülteket

Illegális bevándorlás pártolása címén múlt hét csütörtökön hallgatta ki a Sea-Watch 3 kapitányát az olasz ügyészség. Az ügy háttere, hogy a hajó június 12-én a líbiai partokhoz közel, a líbiai kutatási és mentési tengeri övezetben 53 embert vett a fedélzetére, majd június 29-én az olasz hatóság határozott tiltása ellenére Carola Rackete – szükségállapotra hivatkozva – úgy döntött, kiköt a lampedusai partoknál. A Sea-Watch 3 eközben majdnem nekihajtott az olasz pénzügyőrség katonai hajójának. Carola Racketét őrizetbe vették, és vizsgálat indult ellene illegális bevándorlás elősegítése, illetve katonai hajóval szemben tanúsított ellenállás címén. Ez utóbbi alól július 2-án felmentették.

Matteo Salvini olasz belügyminiszter háborús bűnösnek nevezte a kapitányt, majd a kiutasítását kezdeményezte. A Carola Rackete „hősiességét” elutasító Salvini akkor azt mondta:

„ha nem tudsz mit csinálni, kirándulj egyet a Comói-tavon, dolgozzál önkéntesként az idősekkel vagy fogyatékosokkal (...), de ne a Földközi-tengeren töltsd feleslegesen az időt, nekinyomva az olasz pénzügyőröket az olasz kikötők dokkjának.”

Az illegális bevándorlók egy részét az olasz hatóságok már a hajó kikötése előtt partra engedték, a befogadásukra öt uniós ország jelentkezett, de a bejelentés ellenére ezt nem kapkodták el.

Múlt hét csütörtöki ügyészségi kihallgatása után Carola Rackete német és angol nyelven rövid bejelentést tett az újságírók előtt, a kérdésekre viszont nem válaszolt. Állítása szerint az ügyészség előtt tisztázta a Sea-Watch 3 mentési műveletét, hozzátette: Líbiában több ezer menekült van, akiket evakuálni kell a háborús országból.

„Remélem, hogy az új Európai Bizottság minden lehetséges lépést megtesz hasonló helyzetek elkerülésére, annak érdekében, hogy az összes (európai) ország befogadja a civil hajóktól megmentett embereket”

- jelentette ki. Azt már az ügyvédje árulta el, hogy Rackete többé már nem kapitánya a Sea-Watch 3 hajónak, a legénységét lecserélték, a hajóskapitány-aktivista új vizekre evez, vagyis a jövőben már mással fog foglalkozni.

Újabb százötven ember halhatott meg a Földközi-tengeren

Csütörtökön az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) arról számolt be, hogy felborult egy illegális bevándorlókat szállító bárka a Földközi-tengeren a líbiai partok közelében, és mintegy százötven ember halhatott meg a szerencsétlenség következtében. A líbiai haditengerészet legkevesebb 116 eltűntről tud. A hírek szerint nagyjából további 130-150 embert sikerült kimenteni a baleset után, őket visszaszállítják Líbiába.

Massimo Nava, a baloldali Corriere Della Sera újságírója a Twitteren Matteo Salvinit bírálta a hajóbaleset kapcsán, amire Antonello Angelini, a jobbközép Il Giornale munkatársa azt írta:

a balesetek abból fakadnak, hogy a hajók egyáltalán elindulnak, mert tudják, hogy ott vannak az NGO-hajók, ott van Rackete, akik majd átveszik az embereket, a balesetekért az erkölcsi felelősök tehát a befogadás baloldali bajnokai.

La colpa di questi naufragi è del fatto che si mettono in mare. E si mettono in mare perchè sanno che Carola Rackete ha forzato il blocco,perchè sanno che ci sono le ONG a "salvarli dal naufragio". La responsabilità morale è vostra , di voi sinistroidi paladini dell'accoglienza. — AntonelloAngelini 🇮🇹 (@AntonelloAng) 2019. július 26.

Egy másik tweetben felvetette, hogy a később tengerbe vesző szerencsétlen emberek vajon akkor is elindulnának-e a lélekvesztőkön Európa felé, ha nem lenne ott a perspektíva, hogy kimentik és Olaszországba szállítják őket.