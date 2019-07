Már Svédország északi részére is betörtek a trópusi éjszakák

Tudom, tudom, a média lassan tömeghisztériát generál a klímahelyzetből és már az is zöld, aki eddig csak műanyag pohárból szívószállal volt hajlandó elszürcsölni a koktélját. Nekem is lassan lelkiismeretfurdalásom van már attól is, hogy megveszek egy műanyagdobozos joghurtot a boltban, mert ugye az lehetne üvegből is.

De akkor sem tudom szó nélkül hagyni, hogy

a Svédország északi részén található Markusvinsában pénteken rekordértéket, 34,8 Celsius fokot mértek.

Idén eddig ez volt a legmagasabb hőmérséklet a skandináv országban.

Jon Jorpeland meteorológus elmondta, hogy 1945 óta nem volt ilyen meleg a térségben, és ez volt a harmadik legnagyobb érték azóta, hogy lejegyzik a hőmérsékleti adatokat.

A hét eleje óta Svédország több körzetében fordultak elő úgynevezett trópusi éjszakák, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet éjjel sem csökkent 20 Celsius fok alá.

Jorpeland azt is hozzátette, hogy az ország déli részén nem számít szélsőségesnek a 30 fok feletti hőmérséklet nyáron, de a jelenlegi értékek az átlag fölött vannak. A svéd meteorológiai intézet pedig figyelmeztetett, hogy augusztusban az ország 21 megyéjéből 15-ben vízhiányra lehet számítani.

Norvégiában is hasonló hőségről számoltak be: az ország déli részén 20 körzetben jegyeztek fel trópusi éjszakákat. Svédországban, Norvégiában és Finnországban is hőségriadót adtak ki.

A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése alapján a meleg levegő Grönland felé vonul, ami felgyorsítja a szigetet borító jégtakaró olvadását. A dán meteorológiai intézet szerint a jégolvadás idei mértéke elérheti a 2012-es rekordot.

Szóval nem ok nélküli a hisztéria.