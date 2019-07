Greta Thurnberg repülőre nem ül, versenyvitorlással megy Amerikába

Versenyvitorlással érkezik majd az ENSZ klímacsúcsára a svéd klímavédelmi aktivista – írta meg a Mandiner a Guardianra hivatkozva. A hajót egy német üzletember bocsátja Greta Thunberg rendelkezésére, a 16 éves fiatal lány ugyanis nem ül repülőgépre és nagy tengerjáró hajókra, mert azokat környezetszennyezőnek tartja. Ugyanakkor Thunberg nagyon szeretne eljutni az amerikai kontinensen lévős klímavédelmi eseményekre.

A vitorláshajó a legkorszerűbb napelemekkel és vízalatti turbinákkal van felszerelve, vagyis károsanyag-kibocsátás nélkül állíthatnak rajta elő elektromosságot. Greta Thunberg a hajó legénysége mellett édesapjával, egy filmessel és a monacói herceg unokája indul útnak.

A New York-i klímacsúcs után Thunberg turnéra indul az amerikai kontinensen, többek között Mexikóba és Kanadába is ellátogat majd, illetve az ENSZ decemberi chilei klímakonferenciáján is részt vesz. Az amerikai kontinensen busszal és vonattal szeretne közlekedni a károsanyag-kibocsátás minimalizálása érdekében, de a terepviszonyok miatt Panamában kénytelen lehet autóba ülni.