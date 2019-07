Augusztus elsejével életbe lép a burkatilalom Hollandiában

Vanaf morgen verboden.

Eindelijk! Want dit is ons land.

Wil je een burka dragen ga dan maar wonen in Saoedi-Arabië of Iran.



Forbidden as from tomorrow. Finally! For this is our country.

Do you want to wear a burka than go live in Saudi-Arabia or Iran.#burkaverbod #burqaban pic.twitter.com/sjoisIsI9j