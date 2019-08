Elhallgatta Orbán Viktor, hogy a jogállamiság helyzetét is szóba hozta Von der Leyen

"Elfelejtette" elmondani a miniszterelnök a közmédiának, hogy nemcsak a kormányzati slágertémák, hanem a régóta vitatott magyar jogállamiság is szóba került megválasztott EB-elnökkel tartott egyeztetésén. A hvg.hu vette észre, hogy nem sokkal az Orbán-Von der Leyen-találkozó után a megválasztott EB-elnök is tweetelt a beszélgetésről. A rövid bejegyzésből kiderül, hogy a kormányfő által felsorolt témák mellett szóba került

A jogállamiság helyzete, amelyet Van der Leyen döntő fontosságúnak, mindenkire vonatkozónak nevezett.

Good talk with PM #Orban about my political guidelines. Agreed on need for fresh start & pragmatic solutions on #migration. Also discussed🇪🇺competitiveness + need to bring EU institutions closer to member states. #ruleoflaw is crucial, applies to all. Strong #defenseunion needed.