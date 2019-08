Tarlós: a főpolgármesterség nem celebtevékenység, Karácsony Gergely egy politikai szerencselovag

A kormánypárti Magyar Hírlap interjút készített Tarlós István főpolgármesterrel, aki adva önmagát, ismét elmondta véleményét ellenzéki kihívóiról.

Arra a kérdésre, hogy „Számított rá, hogy ilyen mezőnnyel kell majd megküzdenie?”, a főpolgármester úgy fogalmazott:

Berki Krisztiánt előszeretettel futtatja a Fidesz és a kormánymédia úgy, mintha ellenzéki jelölt lenne, valójában csak Karácsony Gergelyt fogadták el ellenzéki főpolgármester-jelöltnek az ellenzéki pártok. Tarlós Istvánnak most is volt mondanivalója zuglói polgármesterről:

„Mondok néhány tényszerű dolgot. Karácsony Gergely például most azt játssza, hogy kvázi »miniszterelnöki kampányt « folytat, állami ügyeket erőltet, ami azért furcsa, mert ezekben a főpolgármesternek semmilyen mozgástere nincs. Zsigeri, gerjesztett negatív indulatokra alapozza a kampányát, semmi másra. Úgy viselkedik, mint aki nem tud úszni, mégis egy medence felett, a trambulin szélén dzsoggol. Látható, hogy nem merne, nem is tud beugrani, csak imitál. Mindenről beszél, csak arról nem, amiről kellene, vagyis Budapestről és különösen Zuglóról. Pedig ezek tartoznak egy főpolgármester kompetenciájába. Hangulatkeltésre pedig nem érdemes egy kampányt építeni, mert az csak kudarcokhoz vezethet. Nem véletlen persze, hogy Karácsony kerüli a budapesti ügyeket, fővárosi témakörökben tájékozatlan, hiszen a Fővárosi Közgyűlések kétharmadáról hiányzott. Ennek köszönhető például, hogy bejelenti, nincs klímastratégia, holott az rég elkészült, és azt a közgyűlés több mint egy éve meg is szavazta. De több hasonló eset is van. Valószínűnek tartom, hogy a Gál J. Zoltán–Horn Gábor-csapat ír neki majd valamit, amit szeptemberre bebifláz, de igazában felkészülni már aligha lehetséges számára.”