Újra előhozta az Európába érkező illegális bevándorlók szétosztását Ursula von der Leyen

Ismét előhozta a kontinensre érkező migránsok szétosztását az Európai Bizottság megválasztott elnöke. A Fidesz által is támogatott Ursula von der Leyen az olasz miniszterelnökkel folytatott egyeztetése előtt beszélt arról, hogy az EB vezetőjeként azt akarja, hogy a migráció "kezelési eljárása" hatékony, hatásos és emberséges legyen.

"Nem könnyű feladat, de nincsenek egyszerű megoldások és válaszok, amikor tehermegosztásról van szó"

Von der Leyen az MTI beszámolója szerint azt hangsúlyozta, hogy éppen ezért a migránsok "elosztási rendszerének" felülvizsgálására van szükség. Hozzátette: tudatában van, hogy Olaszország, Görögország és Spanyolország földrajzilag a legérintettebb országoknak számítanak, és a leginkább ki vannak téve a migrációnak.

Ursula von der Leyen az elmúlt hetekben több uniós vezetővel is egyeztetett. Orbán Viktorral csütörtökön Brüsszelben tárgyalt, a találkozón, amelyről a magyar miniszterelnök is elégedetten nyilatkozott, szóba került a migráció mellett a jogállamiság kérdése is.

A német politikus korábban többször is élesen kritizálta a magyar kormányt a határvédelem és a migrációs kvóták elutasítása miatt.