Visszakérik az uniós pénzt a Hadházy Ákos által leleplezett kutatóközpont-társasháztól

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is csalásnak minősítette az Hadházy Ákos által 2023 májusában bemutatott balatonfüredi „kutatóközpontot” és azt javasolta, hogy Brüsszel kérje vissza az erre kifizetett 820 millió forintot – írja szerda reggeli posztjában a független országgyűlési képviselő.

Hadházy több mint két éve bemutatott egy „kutatóközpontot” Balatonfüred legelegánsabb részén, néhány méterre a Jókai-villától. Mint közölte, „elvileg infarktuson átesett betegek rehabilitációjának kutatására” kapott három építőipari cég ekkora összeget, ám ők ebből

egy 16 lakásos társasházat húztak fel,

aminek a földszintjén levő „kutatóintézetben” elvileg 12 hónapig kutattak. A politikus azt is írta, a cég honlapján büszkén hirdették, hogy már eladták a 16 lakást, a helyszínen pedig egy magánklinika található. „Amikor ártatlanul a kutatóintézetet kerestem a recepciós hölgyeknél, senki nem is hallott róla” – tette hozzá Hadházy Ákos, aki szerint „kevés ennél szemtelenebbül és aljasabbul elcsalt EU-s projekt” van. Felidézi, a projektleírásban két arcpirító mondta is szerepel:

– „A projekt megvalósításának 24 hónapjából az épület építése 12 hónapot vesz igénybe.”

– „A pályázat keretében megvalósítani tervezett és a további kutatások során is használt eszközök, gépek, berendezések beszerzése és kialakítása. (itt Zoli döntése szükséges arról, hogy a Rextra ajánlatában szereplő »alap« berendezéssel, vagy a »mobil műtő« változattal szerepeljenek az eszközök, és a döntés szerinti részt kell beemelni ide)”. (Hadházy megjegyzi, Zoli kilétére azóta sem derült fény.)

Hadházy most azt írja, az OLAF azt ajánlja az Európai Bizottság illetéke főigazgatóságának, zárják ki a finanszírozásból a projektet. Azt is hozzáteszi, „a csaló cég mögött egy Apáthy nevű NER-es figura állt”. Az ellenzéki politikus szerint bár folyik a nyomozás Magyarországon is, „ismerve, hogy az elkövető egy NER-es figura , sejthető, hogy nemigen lesz sok jogi következmény”.